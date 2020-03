EXKLUZÍVNE: Paulína Fialková, Dara Rolins, Lukáš Kimlička a iní priznávajú najťažšie momenty kariéry

Lenka Miškolciová

BRATISLAVA 10. marca - V živote zákonite prídu chvíle, keď sa nedarí. Dokonca aj také, kedy máte chuť všetko, čomu ste sa venovali, hodiť za hlavu. Aj osobnosti, ktoré vnímame ako etalón úspechu v tom, čo robia, zažili takéto momenty. Ktoré to boli a ako ich prekonali? O svoje príbehy sa podelili Dara Rolins, Attila Végh, Paulína Fialková a Lukáš Kimlička. Podeľte sa aj vy o ten svoj, a máte šancu získať odmenu v hodnote 1500 eur na podporu vášho sna.

Dara Rolins: Kritický moment bol prechod z Darinky na Daru

Na snímke Dara Rolins. Foto: Huawei

Povedali by ste na mimoriadne úspešnú a večne usmiatu Daru, že aj ona zažila v kariére chvíle, kedy nešlo všetko podľa predstáv? „Každý ťažký moment sa snažím brať ako výzvu, ktorá by ma mala posunúť ďalej a nenechám sa zastrašiť. Možno s odstupom času ako kritický moment vnímam prerod z Darinky na Daru, aby ma ľudia nevnímali len ako detskú hviezdičku. Hoci som si zmenila aj meno, ani tým som ich nezmiatla. Ľudia museli pochopiť, že hodlám zostať na scéne ako dospelá Dara a museli pochopiť, že mám stále čo povedať,“ spomína Dara na obdobie prerodu. A hneď aj dodáva, čo jej najviac pomohlo: „Motivovali ma ľudia. Ich záujem trval a trvá aj v momentoch, kedy som si verila menej. Napríklad, keď nejaká pesnička nebola úspešná natoľko, ako som si myslela. Tak som nahrala ďalšie. Odniesla som si z toho, že nič netreba vzdávať hneď, keď sa vec nevyvíja ružovo. Naopak si myslím, že ak ide niečo ťažšie a úspech si musíme zaslúžiť, potom si ho vážime viac.“

Attila Végh: Bol som majster sveta a zrazu som nedokázal vyhrať ani jeden zápas

Na snímke Attila Végh. Foto: Huawei

Úspešný zápasník Attila Végh na svoj kritický kariérny moment spomína takto: „Keď som sa stal v roku 2013 šampiónom Bellatoru, čo je druhá najväčšia organizácia na svete, bol som na vrchole. Lenže potom prišli horšie časy. Prehral som 4 zápasy po sebe. Po štvrtej prehre som sa začal som pýtať sám seba, čo so mnou bude. Bol som majster sveta, a zrazu neviem vyhrať,“ spomína Attila na obdobie, keď sa mu nedarilo.

„Nikdy nezabudnem na deň, kedy za mnou prišiel dobrý kamarát a organizátor Oktagonu Paľo Neruda a povedal mi: ideš k nám a urobíme z teba hviezdu. Takmer po 7 rokoch som mal znovu zápasiť na domácej pôde. A vravel som si, že to musím vyhrať. Dal som do prípravy všetko, no týždeň pred zápasom som dostal zápal stredného ucha. Musel som si nasadiť antibiotiká a do ringu som nastúpil s veľkou bolesťou. Ten zápas som vyhral na body. Bolo to pre mňa ponaučením, že nikdy sa netreba vzdávať a nikdy netreba pozerať na to, čo bolo. Dôležité je to, čo bude,“ vraví Attila a dodáva: „Aj preto som sa rozhodol zapojiť do aktivity Huawei, ktorá podporuje tých, ktorí si idú za svojím snom. O tom, že treba kráčať stále dopredu, aj keď vám hádžu pod nohy prekážky, vedia v Huawei svoje,“ uzatvára Attila a odkazuje na možnosť vyhrať odmenu v hodnote 1500 eur na splnenie sna a ďalšie hodnotné ceny. Stačí sa podeliť o svoj príbeh, hovoriť o svojich plánoch a nevzdávať sa.

Paulína Fialková: O konci som premýšľala, keď som pochopila, že šport je u niektorých ľudí na poslednom mieste

Na snímke Paulína Fialková. Foto: Huawei

O profesionálnej kríze vie svoje aj naša najlepšia biatlonistka Paulína Fialková. „Človek by si myslel, že za najkritickejší moment mojej kariéry označím nepodarené preteky, no nie je to tak,“ otvorene približuje Paulína. „Našťastie, dokážem neúspech rýchlo hodiť za hlavu a sústrediť sa na to, čo bude ďalej. Hlavne vďaka tomu viem jeden deň pokaziť preteky a na druhý deň bojovať o medaily,“ hovorí s úsmevom. „Situácia, v ktorej som vážne rozmýšľala o konci kariéry bola len jedna, ale trvala pomerne dlho. Mám za sebou obdobie ťažkého boja s bývalým vedením Slovenského zväzu biatlonu o to, či mi bude vôbec umožnené reprezentovať Slovenskú republiku. Obdobie, kedy som zistila, že šport je u niektorých ľudí na poslednom mieste, a že všetko ovláda ich závisť, ego a peniaze. Sklamalo ma to natoľko, že som takmer uverila, že roky driny boli zbytočné,“ približuje úspešná biatlonistka.

„Prekonala som to vďaka svojmu tímu a rodine. Na úplnom dne som si uvedomila, že to nie je už len o mne. Od toho, či budem športovať, závisela práca ďalších ľudí a ich rodín. S obrovskou podporou svojej rodiny a fanúšikov som sa zahryzla a bojovala ešte viac. Odmenou nám všetkým bola výnimočne úspešná sezóna, počas ktorej som sa udomácnila v absolútnej svetovej špičke. Práve pre pocit krivdy bola príchuť úspechu ešte výraznejšia,“ odkazuje Paulína všetkým, ktorí to chcú vzdať.

Lukáš Kimlička: Asi pred dvoma rokmi som vyhorel a došli mi nápady

Na snímke Lukáš Kimlička. Foto: Huawei

Prácu jedného z najviditeľnejších fotografov a dizajnérov na slovenskej módnej scéne pozná snáď každý, komu slovo móda nie je cudzie. Lukáš Kimlička však otvorene priznáva, že zažil aj moment vyhorenia. „Bolo to asi pred dvoma rokmi, mal som veľmi veľa práce. Keďže je moja práca hlavne kreatívna, zrazu som sa dostal do bodu, kedy mi nápady došli. Bol to pocit vyhorenia, kedy som uvažoval, či to ešte má cenu a či nebudem robiť niečo úplne iné,“ spomína Lukáš.

„Vyriešil som to tak, že som všetku prácu prerušil, a na mesiac som odišiel do Austrálie si dobiť baterky. Celý mesiac som mal vypnutý telefón a bol som iba sám so sebou. Načerpal som energiu a veľa inšpirácie. Keď som sa vrátil, zmiernil som pracovné tempo. Odniesol som si z toho to, že netreba všetko brať smrteľne vážne, a to platí aj pre prácu. Samozrejme, je dôležité zodpovedne pristupovať k práci, ale rovnako dôležité je aj nezblázniť sa z nej. A hlavne venovať sa aj sebe, relaxovať a vedieť vypnúť. A to platí, myslím, pre každého.“

