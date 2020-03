TASR

Slovenské mestá v pozore. Pre koronavírus prijímajú takéto opatrenia

Slovenské mestá pre koronavírus prijímajú veľké opatrenia.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Dano Veselský

Hlohovec 10. marca (TASR) - Krízový štáb mesta Hlohovec prijal preventívne opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu. TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.

V tejto súvislosti primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár z pozície zriaďovateľa vyzval riaditeľky materských a základných škôl v Hlohovci, aby z preventívnych dôvodov udelili žiakom riaditeľské voľno od utorka do piatka 13. marca.

Piešťany zatvoria základné a materské školy

Po zasadnutí krízového štábu mesta Piešťany prijali predstavitelia mesta opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. TASR o tom informovala vedúca kancelárie vedenia mesta Drahomíra Moretová.

„Riaditelia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta jednomyseľne prijali odporúčanie primátora a s platnosťou od 11. do 13. marca vyhlásili riaditeľské voľno a uzavreli školy," uviedla Moretová. Rušia sa aj všetky prenájmy telocviční v školských zariadeniach. Zároveň centrum voľného času ruší všetky verejné športové podujatia a základná umelecká škola ruší plánované predstavenia a vystúpenia svojich žiakov.

Mesto zrušilo všetky kultúrne, športové a iné hromadné podujatia v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s platnosťou na dobu minimálne dvoch týždňov. Takisto sa zatvorili kultúrne inštitúcie pre verejnosť s platnosťou predbežne na dobu dvoch týždňov.

„Mesto odporúča organizátorom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti, aby prehodnotili realizáciu verejných podujatí. Podobné opatrenie sa odporúča aj športovým klubom v Piešťanoch, čo sa týka zrušenia masových športových a verejných podujatí,“ doplnila hovorkyňa.

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (mestské jasle) bude zatvorené v termíne od 11. do 13. marca. Denné centrum Rozmarín a Denné centrum Svornosť budú uzatvorené do odvolania. Ďalšie zasadnutie krízového štábu mesta bude zvolané podľa potreby a ďalších dostupných informácií.

