Nitra aj Michalovce rušia všetky podujatia

TASR

Marek Hattas — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 9. marca (TASR) – Mesto Nitra prijalo mimoriadne opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Platiť začínajú v pondelok a platia až do odvolania. „Všetkých občanov by sme chceli požiadať o porozumenie. Uvedené opatrenia môžu dočasne spôsobiť obmedzenia, ktoré nemusia byť príjemné, no vzhľadom na situáciu ich považujeme za dôležité,“ povedal primátor Marek Hattas.

Samospráva ruší všetky podujatia organizované mestom či inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra, ruší stretnutia seniorov v priestoroch, ktoré sú v majetku mesta Nitra, pozastavuje činnosť plavárne a sauny v Mestskom kúpeli.

Pozastavuje uzatváranie nových zmlúv

Zároveň pozastavuje uzatváranie nových zmlúv na podujatia v priestoroch, ktoré sú v majetku mesta Nitra, vydávanie povolení na verejné zhromaždenia, uzatvára denné stacionáre na Baničovej ulici, obmedzuje prevádzku jedální Olympia a Baničova len na výdaj jedla, dopravu detí z Orechovho dvora do škôl. Uzatvorené sú aj všetky kultúrne centrá a domy v pôsobnosti mesta Nitra pre verejné podujatia.

Mesto zároveň upozorňuje, že situácia sa môže meniť. Podľa toho bude reagovať aj Mestský úrad v Nitre sprísňovaním alebo uvoľňovaním uvedených opatrení. Vedenie radnice odporúča obmedziť návštevy v Domovoch opatrovateľských služieb na uliciach Janka Kráľa, Bernolákova, Krčméryho a Misionárska, prehodnotiť organizátorom organizovanie športových a kultúrnych podujatí, prípadne účasť divákov na týchto podujatiach, obzvlášť so zahraničnou účasťou.

Odporúčania pre školy

Zároveň odporúča zrušiť všetky plánované hromadné akcie materských a základných škôl a zaradiť do školského vyučovania opätovné vzdelávanie k hygiene a spôsobom šírenia vírusu.

Riaditeľom škôl radnica odporúča apelovať na zodpovednosť rodičov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a detí, a tiež sledovať zdravotný stav detí. Verejnosť by mala obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, kostoly, nákupné centrá.

Michalovce v súvislosti s novým koronavírusom zrušili všetky podujatia

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku zrušilo mesto Michalovce po dobu dvoch týždňov všetky spoločenské, športové a kultúrne podujatia, ktorých je organizátorom. Samospráva tiež školským zariadeniam vo svojej pôsobnosti nariadila preveriť stav chorobnosti v školách. Informovala o tom Adela Kalaninová z referátu komunikácie, propagácie a kultúry michalovského mestského úradu.

Ako uviedla, po preverení zdravotného stavu žiakov základných a materských škôl vyhlásili chrípkové prázdniny na Základnej škole na Moskovskej ulici. "Ostatným školám sme odporučili, aby tí žiaci, ktorí navštívili rizikové oblasti, zostali doma v dobrovoľnej karanténe," informovala Kalaninová s tým, že riaditeľom škôl tiež odporučili, aby zvážili na určitú dobu pozastaviť vydávanie obedov pre externých stravníkov. "Ide najmä o seniorov, ktorí sa do školských zariadení chodia stravovať," vysvetlila.