Dobré noviny

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chlapec odmietol uvoľniť miesto stojacim ľuďom. Príučka od neznámeho baví celý svet

Toto asi nečakal. Drzý chlapec dostal pomyselnú facku od hrdinu z metra.

— Foto: Twitter/da_drought_3

BRATISLAVA 9. marca - Čoraz viac sa rozpráva o tom, aké sú dnešné deti. Je ťažké hodnotiť a porovnávať ich so staršími generáciami a ich detstvom. Predsa len, doba sa posunula, avšak určité správanie dnešnej mládeže dokáže poriadne zdvihnúť tlak. Síce sa v mnohých prípadoch hneváme na „nevychované“ deti, avšak treba hľadať príčiny a zamyslieť sa aj nad tým, či trošku nepreháňame. Sú ale prípady, kedy je to jasné a tento dospievajúci chlapec so svojou matkou by si zaslúžili nielen upozornenie.

Chlapec nahneval množstvo ľudí, no jeden pán sa s ním nemaznal

Situácia v metre bola totiž ako vystrihnutá zo zlého filmu. Cestujúci chlapec zabudol na všetky pravidlá slušného správania, vyložil si nohy na sedačku, hral sa na mobile a nezaujímalo ho vôbec nič. Jemu bolo pohodlne a na ostatných cestujúcich, ktorí si kvôli nemu nemohli sadnúť, ani nepomyslel. Nahneval tak obrovské množstvo ľudí, avšak ozval sa len jeden muž, ktorý nevychovanému ignorantovi dal síce iba jednu, ale poriadnu pomyselnú facku.

Neznámy cestujúci pristúpil k chlapcovi a upozornil ho, že ak neuvoľní miesto a nedá nohy dole, sadne si mu na ne. Keby matka trošku rozmýšľala, svoju milovanú ratolesť by okamžite usmernila. Táto situácia si ale vyžiadala cudziu osobu, ktorej sa podarilo chlapca vytrhnúť z jeho virtuálneho sveta. Ten pohľad, ktorý sa mu zjavil na tvári, teraz baví celý svet. Mnohí dospelí sa s mužovou reakciou a zásahom stotožňujú a chvália ho. Chlapcova drzosť totiž presiahla všetky hranice a o jeho matke asi netreba ani hovoriť. Či mu táto situácia a trápny moment niečo do života dali, to ukáže až čas.