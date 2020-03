TASR

Dnes o 10:49 čítanie na 8 minút 0 zdieľaní Bratislava zatvára všetky školy. Koronavírus sa potvrdil aj u vodičky MHD a učiteľky

Základné, umelecké i materské školy v Bratislave ostanú od utorka (10. 3.) do konca týždňa zatvorené. S opatreniami prichádzajú aj Košický a Trnavský samosprávny kraj.

Bratislavské Staré Mesto pre nový koronavírus uzatvára preventívne od pondelka (9. 3.) Základnú školu (ZŠ) Hlboká — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 9. marca (TASR) - Základné, umelecké i materské školy, ale aj centrá voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR a mestských častí Bratislavy ostanú od utorka (10. 3.) do konca týždňa zatvorené. O preventívnom opatrení v dôsledku rizika prenosu nového koronavírusu to po pondelkovom stretnutí so starostami mestských častí hlavného mesta uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Opatrenie vyplynulo aj z pondelkového oznámenia starostu Ružinova Martina Chrena, ktorý zverejnil na sociálnej sieti status, že u jednej z učiteliek materskej školy na Palkovičovej ulici bol ráno potvrdený nový koronavírus a nie je možné vylúčiť, že neprišlo k infikovaniu ďalších osôb.

Pripájajú ďalšie opatrenia

Oznámil, že k už prijatým opatreniam na úrovni štátu i mesta sa pripájajú ďalšie. „Dezinfikujeme všetky vozidlá MHD, od pondelka sú zatvorené naše kultúrne inštitúciu – Galéria i Múzeum mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave, rovnako tak bratislavská zoologická záhrada i športoviská, o ktoré sa stará Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ), vrátane zimného štadióna,“ dodal.

Poukázal na to, že opatrenia sa vzhľadom na malý počet potvrdení nákazy môžu javiť ako drastické. „Musíme však k tomu pristupovať zodpovedne. Aj podľa skúseností zo zahraničia je pravdepodobné, že počet prípadov bude rásť, musíme preto urobiť maximum na minimalizáciu šírenia nákazy,“ argumentoval.

Mesto sa pri prijatých krokoch zameralo podľa jeho slov i na ochranu seniorov, odolnosť kľúčových služieb a infraštruktúru a koordináciu medzi hlavným mestom a mestskými časťami. Obyvateľov hlavného mesta vyzval na zvýšené dodržiavanie hygienických opatrení, taktiež zvýšenú pozornosť a starostlivosť o zdravotný stav.

Zdôraznil, že v súčasnej situácii je potrebné zodpovedné konanie každého jednotlivca. „Ak dnes deti nejdú do škôl, neznamená to, že majú ísť do obchodných centier a do fitka,“ upozornil.

Apelovanie na ďalších

Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová informovala o tom, že už v nedeľu (8. 3.) pristúpila samospráva k dočasnému uzavretiu základnej školy na Hlbokej ulici. „Bol potvrdený kontakt s osobou infikovanou novým koronavírusom,“ objasnila Aufrichtová. „V utorok sa k tomu pridajú ďalšie školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti,“ dodala.

Starostovia rovnako apelovali na ďalších zriaďovateľov a požiadali ich o realizáciu preventívnych opatrení, to isté adresovali i smerom k organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí v hlavnom meste. „V tomto prípade by malo prísť plošné rozhodnutie z úrovne štátu," naznačili.

Predstavitelia Bratislavy pripomenuli, že všetky informácie vrátane odporúčaní týkajúcich sa situácie v hlavnom meste možno nájsť na stránke www.zvladneme.to.