TASR

NHL: Tampa prehral v Detroite po nájazdoch, Allen prekonal Haláka

Hokejisti Tampy Bay prehrali v NHL na ľade Detroitu 4:5 po samostatných nájazdoch.

Hokejisti Detroitu Red Wings Robby Fabbri (vpravo) a Tyler Bertuzzi sa tešia po výhre 5:4 po samostatných nájazdoch — Foto: TASR/AP

New York 9. marca (TASR) - Hokejisti Tampy Bay prehrali v NHL na ľade Detroitu 4:5 po samostatných nájazdoch. V drese hostí odohral 21:21 minúty slovenský obranca Erik Černák, pripísal si tri strely na bránku. Hrdinom domácich bol autor gólu a troch asistencií Tyler Bertuzzi.

„Červené krídla“ zvíťazili v druhom zápase za sebou. „Je to naša práca a my ju chceme robiť čo najlepšie,“ uviedol pre nhl.com domáci útočník Dylan Larkin, autor gólu a dvoch asistencií.

Carolina zvíťazila na ľade Pittsburghu 6:2. Parádny profiligový debut má za sebou 21-ročný útočník Morgan Geekie, ktorý sa na výhre hostí podieľal dvoma gólmi a asistenciou. Dva góly strelil aj veterán Justin Williams.

„Odohrali sme výborný zápas, som veľmi spokojný s hrou v oslabení,“ zhodnotil kouč Caroliny Rod Brind'Amour. Hurricanes sa v tabuľke Východnej konferencie vrátili na pozíciu s prvou voľnou kartou do play off, bodovo sa vyrovnali dvojici New York Islanders a Columbus. Penguins prehrali druhýkrát za sebou a v Metropolitnej divízii si naďalej držia tretie postupové miesto.

Obhajca Stanleyho pohára zo St. Louis triumfoval na ľade Chicaga 2:0 najmä vďaka skvelému výkonu brankára Jakea Allena, ktorý vykryl všetkých 29 striel domácich. Bolo to už jeho 21. čisté konto v drese „bluesmanov“ a v historickom klubovom rebríčku sa dostal na druhé miesto pred Jaroslava Haláka. Slovenský brankár má na konte 20 shutoutov, najviac ich nazbieral Brian Elliott - 25.

Minnesota zvíťazila v treťom zápase z predchádzajúcich štyroch duelov, v Anaheime rozhodol o jej triumfe 5:4 po predĺžení Kevin Fiala. „Mal som dostatok času, mohol som si pohodlne vybrať voľné miesto v bránke a zamieriť,“ povedal Fiala.

Calgary doma nestačilo na Vegas 3:5, „plamene“ prišli o sériu troch víťazstiev. Vancouver prehral na domácom ľade s Columbusom 1:2, bola to už jeho piata prehra z predchádzajúcich šiestich duelov.