TASR

Dnes o 15:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Matovič: Favoritom na ministra zdravotníctva je M. Krajčí

Favoritom lídra OĽaNO Igora Matoviča na post ministra zdravotníctva je Marek Krajčí.

Na snímke predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič . — Foto: TASR /Jakub Kotian

Bratislava 8. marca (TASR) – Favoritom lídra OĽaNO Igora Matoviča na post ministra zdravotníctva je Marek Krajčí. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol Matovič, ktorého prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila zostavením vlády.

Poznamenal, že v hre je niekoľko mien, konkretizovať nechcel. „Vyberáme z dvoch - troch kandidátov, ale Marek Krajčí je hlavným favoritom. Myslím si, že som to celkom slušne prehnal, keď som už jedno meno prezradil,“ povedal Matovič, podľa ktorého je jeho hnutie jediným, ktoré o tento rezort prejavilo záujem. Mrzí ho to, ale rozumie, že z hľadiska politických bodov je to „nešťastné“ ministerstvo a zodpovednosti sa neboja.

Zopakoval, že pre hnutie je jednou z priorít rezort vnútra, podľa neho však nie je ešte nič dohodnuté. Rovnako nechcel hovoriť o žiadnych menách v súvislosti s jednotlivými ministerstvami. „Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Nikto nemá nič sľúbené,“ skonštatoval.

V diskusii napríklad nevylúčil, že Štefan Holý zo Sme rodina by sa mohol stať ministrom dopravy. V hre však bude len v prípade, keď ustojí vypočutie aj zo strany ekonomických expertov. „Keď to ustojí, bude v hre, keď to neustojí. nebude v hre,“povedal. Nechal sa tiež počuť, že chce „brzdiť“ budúceho šéfa rezortu školstva, aby sa opäť nešlo do reforiem bez rozmyslu.

Potenciálni koaliční partneri rokujú tiež podľa neho napríklad aj o zmene systému na polícii či generálnej prokuratúre, nič konkrétne však ešte dohodnuté podľa neho nie je. Je však otvorený názorom ostatných partnerov. Na margo špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorému sa mandát končí budúci rok, povedal, že by si mal uvedomiť svoje skóre a uvoľniť miesto niekomu lepšiemu aj skôr. „V dobrom by sa mohol porúčať,“ uviedol Matovič s tým, že sa s ním plánuje ešte stretnúť.

Vrátenie objednaných stíhačiek F16 Američanom považuje za dramaticky lacnejšie, či je to reálne, sa podľa neho ešte uvidí. Noviny, ktoré chce posielať občanom o hospodárení vlády, chce platiť zo štátnej kasy.