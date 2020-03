Plávanie: Na VC Slovenska dva rekordy podujatia aj splnené limity na ME

Bratislava 7. marca (TASR) - Sobotňajšie pokračovanie Veľkej ceny Slovenska v plávaní v krytej plavárni na bratislavských Pasienkoch prinieslo ďalšie rekordy podujatia aj niekoľko splnených limitov na európske šampionáty.

Rus Sergej Fesikov zlepšil rekord VCS na 50 m v. sp. na 22,56 a Maďarka Zsuzsanna Jakabosová na 200 m motýlik rekord VCS na 2:11,68.

Nikoleta Trníková (Považskobystrický PO) splnila na 200 m prsia A a B-limity na ME, na 400 m pol. pr. B-limit na ME a František Jablčník (STU Trnava) vytvoril nový juniorský rekord SR 4:29,55, čím zároveň splnil A a B-limity na MEJ aj MEJ.

Výsledky - sobota:

Muži:

50 m v. sp.: 1. Sergej Fesikov (Rus.) 22,56 - rekord VCS, 2. Matej Duša (XBS swimming) 23,28, 3. Ľubor Koka (ROYAL plavecký klub) 23,82,

50 m znak: 1. Sergej Fesikov (Rus.) 25,76, 2. Marin Čihák (ČR) 27,14, 3. Vojtěch Matula (ČR) 27,24, 4. Alex Kušík (Delta klub Komárno) 27,58,

200 m motýlik: 1. Adam Hlobeň (ČR) 1:59,45, 2. Sebastian Luňák (ČR) 1:59,51, 3. Pavel Janeček (ROYAL plavecký klub) 2:02,69,

200 m prsia: 1. Filip Chrápavý (ČR) 2:15.,19, 2. Matěj Zábojník (ČR) 2:17,29, 3. Vojtěch Netrh (ČR) 2:17,82, ... 15. Patrik Kudla (STU Trnava) 2:31,95,

400 m v. sp: 1. Richard Nagy (DUKLA Banská Bystrica) 3:57,44, 2. Tomáš Chocholatý (ČR) 4:00,89, 3. Eduard Guman (TJ Slávia PU Prešov) 4:05,19,

400 m pol. pr.: 1. Maksym Šemberev (Azerb.) 4:21,49, 2. Richard Nagy Richard (DUKLA Banská Bystrica) 4:22,19 - splnený limit na ME "A" aj ME "B", 3. František Jablčník (STU Trnava) 4:29,55 - juniorský rekord SR, splnený limit na MEJ "A" aj MEJ "B",

ženy:

50 m v. sp: 1. Neža Klančar (Slovin.) 26,05, 2. Tamara Potocká (KP Aquacity Poprad) 26,52, 3. Barbora Janíčková (ČR) 26,59 - splnený limit na MEJ "B",

50 m znak: 1. Emma Marušáková (PK TENAX Žilina) 30,09 - splnený limit na MEJ "B", 2. Barbora Janíčková (ČR) 30,11, 3. Bára Matošková (ČR) 30,21,

200 m motýlik: 1. Zsuzsanna Jakabosová (Maď.) 2:09,42 - rekord VCS, 2. Zora Ripková (PK ORCA Bratislava) 2:19,72, 3. Dominika Geržová (ČR) 2:22,36,

200 m prsia: 1. Nikoleta Trníková (Považskobystrický PO) 2:30,04 - splnený limit na ME "A" aj na ME "B", 2. Podmaniková Andrea 98 ŠK Piraňa Topolčany 2:33.04 - limit ME B, 3. Nina Vadovičová (STU Trnava) 2:34,60 - splnený limit na MEJ "B"

400 m v. sp: 1. Neža Klančar (Slovin.) 4:24,31, 2. Zora Ripková (PK ORCA Bratislava) 4:24,69, 3. Veronika Tondrová (ČR) 4:27,48,

400 m pol. pr.: 1. Trníková Nikoleta 02 Považskobystrický PO 4:55.09 - splnený limit na ME "B", 2. Olivia Ana Šprláková-Zmorová (Kúpele Piešťany) 5:05,29, 3. Fabienne Pavliková (Rak.) 5:05,39,

mix:

4 x 100 m po. pr.: 1. Slávia ŠG Trenčín (Majdová, Čelko, Kalník, Mikušková) 4:15,67, 2. TJ Prostějov TJ Prostějov 4:27,00, 3. KVŠ OCEÁN Bratislava 5:17,60,

4 x 100 m v. sp.: 1. KP Aquacity Poprad (Čmeľ, Švarcová, Potocká, Koreň) 3:46,74, 2. Slávia ŠG Trenčín 3:52,40, 3. TJ Prostějov 3:59,31, 4. KVŠ OCEÁN Bratislava 4:27,56.