Lietavská Lúčka:Slovenskí,poľskí a českí modelári predstavili tri stovky modelov

Slovenskí, poľskí a českí modelári sa zišli v sobotu na piatom ročníku súťažnej výstavy plastových modelov ZA MODEL 2020 v kultúrnom dome v Lietavskej Lúčke pri Žiline.

Lietavská Lúčka 7. marca (TASR) – Slovenskí, poľskí a českí modelári sa zišli v sobotu na piatom ročníku súťažnej výstavy plastových modelov ZA MODEL 2020 v kultúrnom dome v Lietavskej Lúčke pri Žiline. Podľa Petra Bednaříka zo žilinského Klubu plastikových modelárov na výstavu elektronicky prihlásili 320 modelov.

„To však neznamená, že príde 320 modelárov. Pretože modelári väčšinou vozia viac modelov. Môžu tu prezentovať tvorbu, pochváliť sa so svojimi modelmi a pozrieť sa na modely ostatných. Prípadne zistiť ďalšie informácie, skúsenosti, poklebetiť si s rovnako "postihnutými" modelármi, zistiť, čo je nové, ako urobiť niektoré triky a podobne,“ vysvetlil Bednařík.

Modelárstvu sa venuje, aby ako IT vývojár niečím „zamestnal ruky“. „Pre mňa je to relax. Druhá vec je, že ma zaujíma história. Konkrétne sa zameriavam na modely bojovej techniky z druhej svetovej vojny a špeciálne na techniku, ktorú používali naši vojaci. Či už na východnom fronte alebo na západnom fronte československá obrnená brigáda," doplnil Bednařík.

Záujem o modelárstvo trvá podľa neho u mnohých väčšinou z detstva alebo z mladosti. „Z čias, keď ešte nebol internet, takže sa tomu dalo viac venovať. Problém je, že veková skupina najmladších modelárov o to nemá až taký záujem. Všeobecne to vyzerá, že tento koníček vymiera. Preto sa snažíme zamerať sa na mládež a na žiakov. Napodiv nám sem celkom chodia a aj dnes ich tu máme celkom dosť,“ podotkol.

Z generácie na generáciu sa láska k modelárstvu preniesla aj na 14-ročného Petra Suchoňa z okolia Prievidze. „Už odmala nás k tomu viedli naši otcovia a dedkovia, ktorí sa venovali technike. Baví ma to, trénujem si jemnú motoriku. Máme modelársky klub v centre voľného času, modelujeme s chalanmi a sme tu aj s pánom učiteľom,“ povedal mladý modelár, ktorý obľubuje vojenskú techniku v mierke 1:35.

„Určite by som každému odporučil, nech sa modelárstvu venuje. Jednak to vyplní jeho voľný čas a trénuje si jemnú motoriku. Je to zábava, keď človek dokončí model a vidí výsledok. Je šťastný, že niečo stvoril svojimi rukami a len tak to nekúpil,“ uzavrel Suchoň.