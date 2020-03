TASR

Dnes o 13:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: Golden State aj bez chorého Curryho zvíťazil nad Philadelphiou

Basketbalisti Golden State zvíťazili v zápase NBA na vlastnej palubovke nad Philadelphiou 118:114.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

New York 8. marca (TASR) - Basketbalisti Golden State zvíťazili v zápase NBA na vlastnej palubovke nad Philadelphiou 118:114. Domácim opäť chýbal Stephen Curry, ktorý sa síce vrátil po zlomenine ruky, no tentoraz ho vyradila chrípka. Pod triumf Warriors sa podpísali Damion Lee s 24 bodmi a Eric Paschall, ten mal o bod menej.

Philadelphia sa musela po piaty raz za sebou zaobísť bez zraneného Joela Embiida a prehrala tretíkrát.

Nedarilo sa Houstonu, ktorý prehral v Charlotte 99:108. Rockets nestačilo ani 46. triple double v kariére Jamesa Hardena za 30 bodov, 10 doskokov a 14 asistencií. Hardenov výkon však zatienilo priveľa strát, keď ich mal až desať z 21 Houstonu.

„Musím zlepšiť obranu, to zároveň prinesie osoh aj ofenzíve. Málo sme strieľali, dostať sa späť do zápasu, keď zaostávate 0:20 sa nepodarí hocikomu, my sme to zvládli, ale nedotiahli sme to,“ uviedol Harden.

Texasania zaspali najmä úvod duelu, keď prehrávali už 0:20. „Toto som ešte nikdy nezažil, 0:20 je hrozivé skóre. Snažili sme sa útočiť a otočiť výsledok, ale nedokázali sme ich zastaviť,“ citovala trénera Rockets Mikea D"Antoniho agentúra AP.