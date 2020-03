TASR

Dnes o 12:01 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NHL: Tampa Bay zdolala Boston.V zápase sa bili Chára aj Černák

Hokejisti Bostonu prehrali v noci na nedeľu v NHL na svojom ľade s Tampou Bay 3:5.

Ilustračná foto. — Foto: TASR/AP

New York 8. marca (TASR) - Hokejisti Bostonu prehrali v noci na nedeľu v NHL na svojom ľade s Tampou Bay 3:5. Domácim nestačil ani 48. gól Davida Pastrňáka v sezóne, ktorým sa opäť dostal na čelo tabuľky kanonierov.

Chára trest za bitku

Kapitán Bruins Zdeno Chára odohral 15:32 minúty a v druhej tretine dostal 5-minútový trest za bitku. V bránke dostal prednosť Tuukka Rask pred Jaroslavom Halákom.

„Blesky“ po triumfe v šlágri Východnej konferencie znížili náskok Bostonu na čele Atlantickej divízie na sedem bodov. V nervóznom zápase udelili rozhodcovia 94 trestných minút. Najväčšia bitka sa spustila v závere druhej tretiny, keď šarvátku naštartoval konflikt Cháru s Patrickom Maroonom.

Pobili sa všetci hráči

Do ich sporu vstúpil Anthony Cirelli, ktorý Cháru zozadu zákerne zrazil kroščekom na ľad a spustil masívnu šarvátku. Pobili sa všetci hráči, ktorí boli na ľade vrátane obrancu Lightning Erika Černáka. Ten sa pustil do Charlieho McAvoya. Chára dostal päťminútový trest, Černák osobný desaťminútový.

„Bol to vypätý zápas. Stretli sa dva dobré tímy, ktoré chceli vyhrať a preto nechýbali tvrdé zákroky. Je to súčasť hry, patrí to k tomu. Blíži sa play off a podobných zápasov bude teraz viac. Kladieme veľký dôraz na to, aby sme si navzájom pomáhali, boli jednotní a hrali ako tím. Dnes to bolo jasne vidieť, každý zareagoval správne," povedal Chára pre klubový web Bruins.

Maroon uviedol, že konflikt s Chárom naštartoval pre to, že si chránil spoluhráča Michaila Sergačova. „Keď som sa mu pozrel do očí, tak som bol trochu nervózny. Robil som si však svoju prácu. Som tam na to, aby som bránil spoluhráčov,“ povedal pre tsn.ca Maroon.

Tampa viedla

Tampa viedla v prvej tretine 2:0, keď strelila dva góly v jednom oslabení. „Tie dva góly boli kľúčové. Celý zápas sme sa snažili vyrovnať, ale nepodarilo sa nám to. Tampa má výborný tím a dnes to potvrdila,“ povedal tréner Bostonu Bruce Cassidy. Útočník Bruins Brad Marchand zaznamenal asistenciu a natiahol svoju bodovú sériu na 12 zápasov.

Montrealu opäť chýbal zranený Tomáš Tatar, Canadiens bez svojho najproduktívnejšieho hráča prehrali na ľade Floridy 1:4. Panthers pred zápasom slávnostne vyradili zo sady dresov číslo 1, ktoré v klube nosil brankár Roberto Luongo.



Dallas bez Sekeru

Štyridsaťročný Kanaďan, ktorý drží viacero rekordov Floridy, sa tejto pocty dočkal ako prvý hráč v klubovej histórii. "Panteri" ukončili sériu ôsmich domácich prehier, pred vlastnými fanúšikmi vyhrali prvýkrát od 16. januára. „Verím, že tento moment využijeme a nasmerujeme sa na lepšie chodníčky. Máme pred sebou veľkú príležitosť, musíme to využiť,“ povedal tréner Floridy Joel Quenneville. "Panteri" strácajú v Atlantickej divízii na tretie Toronto tri body, ale majú zápas k dobru. Prvý gól v drese Floridy po výmene z Caroliny strelil Lucas Wallmark, brankár Chris Driedger nastúpil pri zranení Sergeja Bobrovského druhýkrát za sebou a k víťazstvu prispel 33 zákrokmi.

Dallas bez Andreja Sekeru, ktorý bol zdravý náhradník, prehral s Nashvillom 0:1. Predators „vynulovali“ Stars v druhom zápase za sebou, vo štvrtok vyhrali doma 2:0. Hviezdou duelu bol opäť fínsky brankár Juuse Saros, ktorý nepustil za chrbát ani jednu z 37 striel, pred dvoma dňami mal 33 zásahov. Jediný gól duelu strelil v druhej tretine Ryan Ellis. „Je neskutočné s akým pokojom rieši aj veľké šance súpera. Fenomenálne,“ pochválil Ellis brankára Sarosa.

Výsledok Pittsburgh – Washington 2:5 /R. PÁNIK 1+1/, NY Islanders - Carolina 2:3 pp, Dallas - Nashville 0:1, Los Angeles - Minnesota 7:3, Boston - Tampa Bay 3:5, Florida - Montreal 4:1, New York Rangers - New Jersey 4:6, Philadelphia - Buffalo 3:1, San Jose - Ottawa 1:2 pp, Edmonton - Columbus 4:1

