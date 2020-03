TASR

Dúbravkov Newcastle zdolal Southampton. West Ham podľahol Arsenalu

Londýn 7. marca (TASR) – Suverénny líder najvyššej anglickej futbalovej ligy FC Liverpool zdolal v stretnutí 29. kola zostupom ohrozený AFC Bournemouth 2:1 a prekonal svoj vlastný rekord.

O góly domácich sa postarali v prvom polčase Mohamed Salah a Sadio Mane a otočili tak z 0:1. Hostí poslal do vedenia v 9. minúte Callum Wilson. Liverpool je tak už len tri víťazstvá od zisku majstrovského titulu, pred druhým Manchestrom City má náskok 25 bodov. „Citizens“ majú ešte dva zápasy k dobru, no do konca súťaže môžu získať dokopy len 33 bodov.

Posledný Norwich, v ktorého drese hral do 87. minúty slovenský stredopoliar Ondrej Duda, prehral na ihrisku Sheffieldu United 0:1. Tri body posunuli domácich na šieste miesto. V malom londýnskom derby zvíťazil Arsenal na Emirates Stadium nad West Hamom 1:0.

Z víťazstve 1:0 nad oslabeným Southamptonom sa tešil slovenský brankár Martin Dúbravka z Newcastlu.