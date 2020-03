Hádzaná-SEHA liga: Tatran Prešov podľahol PPD Záhreb

TASR

Ilustračné foto. — Foto: TASR – Pavel Neubauer *** Local Caption *** šport XXI MS v hádzanej mužov Slovensko Švédsko

Prešov 7. marca (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali v prvom zápase štvrťfinále play off SEHA ligy s chorvátskym PPD Záhreb 21:25. Odveta je na programe v stredu 11. marca od 20.00 h v Záhrebe.

Hlasy po zápase

Slavko Goluža, tréner Tatrana: „Gratulujem svojmu tímu k bojovnému výkonu a Záhrebu k víťazstvu. Začali sme dobre, ale postupom času sa prejavila nedostatočná možnosť rotácie hráčov a dochádzala nám energia. Nebolo ľahké udržať sa so Záhrebom bez viacerých chýbajúcich hráčov. Ďakujem ale svojmu tímu, že ukázal charakter a našim fanúšikom za podporu počas zápasu."

Martin Straňovský, kapitán Tatrana: „Vedeli sme, že súper príde v plnom zložení a tento duel berie seriózne. Záhreb musí byť vo Final 4. Dobre sme ale do zápasu vstúpili. Súperovi však potom začala vychádzať hra 7 na 6, kde im strieľala spojka, alebo to dohrávali na pivota. Dostali sa do vedenia a nenechali nič na náhodu. My sme zahodili zopár dobrých príležitostí aj tri sedmičky, navyše sme nedohrávali lopty tak často do krídla, ako sme si hovorili.“