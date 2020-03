TASR

Dnes o 16:47 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Liverpool zdolal Bournemouth a prekonal vlastný rekord

Suverénny líder najvyššej anglickej futbalovej ligy FC Liverpool zdolal v stretnutí 29. kola zostupom ohrozený AFC Bournemouth 2:1 a prekonal svoj vlastný rekord.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Londýn 7. marca (TASR) – Suverénny líder najvyššej anglickej futbalovej ligy FC Liverpool zdolal v stretnutí 29. kola zostupom ohrozený AFC Bournemouth 2:1 a prekonal svoj vlastný rekord.

„The Reds“ dosiahli už 22. domáce víťazstvo v sérii a o jednu výhru tak zlepšili anglický rekord, ktorý vytvorili v roku 1972 hráči Liverpoolu pod vedením legendárneho trénera Billa Shanklyho. „Je to niečo špeciálne. Dnešný zápas bol dobrý príklad, že nie sme géniovia, ale dokážeme tvrdo zabojovať,“ povedal tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.

O góly domácich sa postarali v prvom polčase Mohamed Salah a Sadio Mane a otočili tak z 0:1. Hostí poslal do vedenia v 9. minúte Callum Wilson. Liverpool je tak už len tri víťazstvá od zisku majstrovského titulu, pred druhým Manchestrom City má náskok 25 bodov. „Citizens“ majú ešte dva zápasy k dobru, no do konca súťaže môžu získať dokopy len 33 bodov.