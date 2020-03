TASR

Dnes o 14:04 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lyžovanie-SP: Mayer vyhral zjazd, Kilde sa vrátil na čelo SP

Rakúsky lyžiar Matthias Mayer sa stal víťazom záverečného zjazdu sezóny Svetového pohára

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Kvitfjell 7. marca (TASR) - Rakúsky lyžiar Matthias Mayer sa stal víťazom záverečného zjazdu sezóny Svetového pohára. V nórskom Kvitfjelli triumfoval s náskokom 14 stotín sekundy pred domácim Aleksandrom Aamodtom Kildem, tretí skončil Švajčiar Carlo Janka (+0,37). Malý glóbus za zjazd mal už po piatkovom zrušení finále SP istý Beat Feuz, v sobotu obsadil štvrté miesto (+0,43). Švajčiarsky zjazdár ovládol sezónne hodnotenie disciplíny v tretej sezóne po sebe.

Dvadsaťdeväťročný Mayer slávil deviate víťazstvo v pretekoch SP v kariére, z toho piate v kráľovskej alpskej disciplíne. Na čelo seriálu sa vrátil Kilde, ktorý preskočil Francúza Alexisa Pinturaulta a vedie celkové poradie o 54 bodov. Tretí je ďalší Nór Henrik Kristoffersen, ktorý v sobotňajšej súťaži neštartoval. Pinturault sa predstavil v zjazde po siedmich rokoch, skončil na 37. priečke, keď za víťazom zaostal o 2,61 sekundy. Do boja o veľký glóbus tak nezískal ani bod.

„Z hľadiska celkového poradia som mal vydarený deň. No Alexis je vynikajúci lyžiar a v iných disciplínach vie vždy získavať cenné body," povedal pre ORF Kilde, ktorý pochválil aj sobotňajšieho víťaza: „Matthias predviedol fantastickú jazdu. Od štartu až do cieľa šiel plynule, čisto a bez chyby. Samozrejme, dúfal som vo víťazstvo, dnes to ešte nevyšlo.“

V nedeľu čaká pretekárov v Kvitfjelli super-G, po zrušení finále v Cortine by mala sezóna vyvrcholiť budúci víkend obrovským slalomom a slalomom v Kranjskej Gore (14.-15. marca). V Slovinsku však v stredu potvrdili prvý prípad nákazy novým koronavírusom, čo môže mať vplyv na konanie podujatia SP. Môže sa tak stať, že celkové poradia sezóny budú určujúce po nedeľnom super-G.