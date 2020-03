TASR

Dnes o 11:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: Súboj lídrov konferencií. Lakers zdolali Milwaukee o desať bodov

Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v zápase NBA na svojej palubovke nad Milwaukee 113:103. V zápase vedúcich tímov konferencií zažiaril domáci LeBron James, ktorý nazbieral 37 bodov, hostí ťahal Jannis Antetokunmpo s 32 bodmi a 12 doskokmi.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

New York 7. marca (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v zápase NBA na svojej palubovke nad Milwaukee 113:103. V zápase vedúcich tímov konferencií zažiaril domáci LeBron James, ktorý nazbieral 37 bodov, hostí ťahal Jannis Antetokunmpo s 32 bodmi a 12 doskokmi. Lakers vyhrali tretíkrát za sebou, Bucks sú napriek prehre suverénne na čele celej súťaže s bilanciou 53-10.

Rozhodujúcim momentom ostro sledovaného duelu bola tretia štvrtina. Polčas sa skončil nerozhodne, no v tretej dvanásťminútovke zaznamenali domáci šnúru 18:0 a vyhrali ju napokon 39:28. LeBron James v nej dosiahol 14 bodov. V zápase zároveň prekonal hranicu 34.000 bodov v súťaži. V historických tabuľkách sú pred ním už iba Kareem Abdul-Jabbar a Karl Malone.

Vzájomná bilancia tímov, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť, že sa stretnú vo finále NBA, je tak po základnej časti 1:1. Prvý duel sa v decembri skončil 111:104 v prospech Milwaukee.

„V prvej štvrtine sme nepremieňali strely. V druhej sme sa vrátili do zápasu a po prestávke sme iba pokračovali v našom výkone. Hrali sme v obrane sústredene a s vysokou intenzitou. Hrať proti Jannisovi je vždy výzva, no nemožno to brať osobne. Treba si správne nastaviť myseľ a robiť to, čo je v prvom rade dôležité pre tím,“ povedal pre ESPN LeBron James.

Súboj tabuľkových susedov tesne nad hranicou postupu do play off v Západnej konferencii sa skončil jasne v prospech Dallasu, ktorý zdolal Memphis 121:96. Lotyšský pivot Kristaps Porziňgis zaznamenal 26 bodov a 11 doskokov a už v piatom stretnutí za sebou dosiahol na double double s aspoň 20 bodmi. „Chvíľu mi trvalo prísť na určité veci, no práve teraz sa cítim mimoriadne pohodlne. Všetko je jednoduché a prirodzené,“ povedal podľa AP Lotyš.

Utah vyhral v zápase popredných tímov z rozdielnych konferencií na palubovke Bostonu 99:94 a uspel v štvrtom stretnutí v sérii. Prvý tím pod čiarou postupu do play off na západe Portland prehral 117:127 vo Phoenixe. Austrálsky 33-ročný veterán Aron Baynes si v zápase vytvoril osobný rekord v bodoch (37) i v trojkách (9).