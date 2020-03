TASR

Dnes o 08:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tenis: Slovensko - Česko 0:2 . Martin po prehre s Rosolom: Lukáš podal výborný výkon

Slovenskí tenisti prehrávajú po úvodnom dni kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára s Českom 0:2.

Na snímke vľavo český daviscupový reprezentant Lukáš Rosol a vpravo porazený Slovák Andrej Martin po druhej dvojhre kvalifikačného stretnutia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 6. marca (TASR) - Slovenskí tenisti prehrávajú po úvodnom dni kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára s Českom 0:2. O druhý bod pre české farby sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžil Lukáš Rosol, ktorý so poradil so slovenskou dvojkou Andrejom Martinom 6:4, 6:4. Ak si chcú Slováci udržať šance na postup do Madridu, musia v AXA aréne vyhrať sobotňajšiu štvorhru so začiatkom o 17.30 h.

Martin nastúpil proti Rosolovi s cieľom potvrdiť priaznivú vzájomnú bilanciu. Za stavu 1:1 sa dostal k dvom brejkbalom, no český hráč si podržal servis, čo ho povzbudilo. V ďalších minútach držal so slovenským antukovým špecialistom krok a v koncovke setu slávil úspech. V desiatom geme premenil v poradí druhý setbal, keď po jeho returne zahral Martin loptičku do siete. Úvod druhého dejstva patril lídrovi slovenského tímu, ktorý sa po rýchlom brejku ujal vedenia 2:9.

Rosol si však v šiestom geme zobral späť stratené podanie, vyrovnal na 3:3 a dostal sa na koňa. V ôsmom geme mal dve šance získať rozhodujúci brejk. Martin ich odvrátil, keď vytiahol z arzenálu dva víťazné forhendy a vyrovnal na 4:4. Záver však patril Rosolovi, ktorý v desiatom geme premenil hneď prvý mečbal.

„Súper hral svetový tenis, nie nadarmo bol v prvej tridsiatke rebríčka. Nepodržal ma servis, hlavne v druhom sete. Nehral som až tak zle, ale súperovi vyšlo naozaj všetko. Mrzí ma veľmi veľa tesných autov z prvého servisu. Za stavu 4:4 v druhom sete som mal vyhrať gem, no skoro vyhratú výmenu som poslal centimeter do autu," povedal Martin. „Vedel som, že to bude hlavne o mojej hre. Snažil som si pomôcť servisom a práve ten urobil rozdiel. Aj keď Andrej viedol v sete, občas to prekombinoval. Ja som práve na to čakal,“ uviedol Rosol.

Slovenského kapitána Dominika Hrbatého mrzelo, že pred sobotou nie je stav vyrovnaný. „Chceli sme, aby to bolo 1:1. Nedá sa nič robiť, po prvom dni prehrávame 0:2. Ešte však nič nie je stratené. Dúfam, že Filip Polášek s Igorom Zelenayom v debli potvrdia svoje kvality. Uvidíme, koho postavia Česi, či nechajú Veselého vyšťaviť alebo ho budú šetriť na dvojhru. Veselý s Rosolom na rozdiel od Joja Kovalíka s Andrejom Martinom dnes v rozhodujúcich momentoch nespravili chyby."

Víťaz bratislavského súboja postúpi na finálový turnaj v Madride, kde bude 18 tímov 23.-29. novembra bojovať o cennú trofej. Účasť v španielskej metropole už majú istú vlaňajší daviscupoví semifinalisti Španielsko, Kanada, Rusko, Veľká Británia a dvaja držitelia voľných kariet Francúzsko so Srbskom.