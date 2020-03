Pre koronavírus zrušili finále Svetového pohára v Taliansku

TASR

Ilustračný obrázok. — Foto: TASR/Martin Baumann

Cortina d"Ampezzo 6. marca (TASR) - Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zrušila finále alpského Svetového pohára, ktoré sa malo v talianskej Cortine d"Ampezzo uskutočniť od 16. do 22. marca. Dôvodom je šíriaci sa koronavírus, v Taliansku hlásia už vyše 3800 infikovaných a 148 úmrtí.

Podľa svetových agentúr sa o zrušení podujatia rozhodlo na piatkovom krízovom zasadnutí Rady FIS. Verdikt oznámila verejnosti Talianska lyžiarska federácia (FISI). Tá verila, že sa finále uskutoční v Cortine bez divákov, no všetky ostatné krajiny hlasovali za zavretými dverami za zrušenie podujatia. „Musíme tento verdikt akceptovať. Je to pre nás veľké sklamanie. Každý člen rady sa rozhodol na základe obmedzení, ktoré vydali príslušné vlády v súvislosti s koronavírusom,“ uviedol prezident talianskej federácie Flavio Roda. Pravidlá FIS neumožňujú, aby sa finále SP presunulo do inej krajiny, pripomenula agentúra AP. FIS plánuje svoje definitívne rozhodnutie oznámiť až v sobotu ráno.

Rada FIS konzultovala situáciu s FISI, ako i s úradmi v regióne Benátsko, kde leží Cortina. Práve Benátsko je región v Taliansku, ktorý patrí medzi najviac postihnuté nákazou nového koronavírusu. Finálové podujatie malo byť zároveň generálkou na MS, ktoré sa majú konať v Cortine 9.-21. februára 2021.

Na toto stanovisko čakala aj slovenská reprezentantka Petra Vlhová, ktorá je v hre o glóbusy za celkové poradie, hodnotenie slalomu, obrovského slalomu aj paralelných súťaží. Po zrušení víkendových pretekov v Ofterschwangu a finále SP v Cortine majú ženy na programe už iba podujatie vo švédskom Are (12. - 14. marca), kde sa pôjdu záverečný paralelný slalom ročníka i obe technické disciplíny.

Na čele celkového poradia SP figuruje Talianka Federica Brignoneová s náskokom 153 bodov pred obhajkyňou veľkého glóbusu Mikaelou Shiffrinovou z USA, ktorá prerušila sezónu po úmrtí otca. Vlhová na tretej priečke zaostáva za líderkou o 189 bodov, je však na čele hodnotenia slalomu aj paralelných súťaží. V klasifikácii obrovského slalomu jej patrí druhá pozícia s odstupom 74 bodov na Brignoneovú. Po zrušení finále sa zo zisku malého glóbusu za super-G raduje Švajčiarka Corinne Suterová (360 b.), ktorá vyhrala hodnotenie disciplíny o 19 bodov pred Brignoneovou (314). Vlhová obsadila v konečnom hodnotení super-G 14. miesto so ziskom 119 bodov. Suterová si už predtým zabezpečila malú krištáľovú guľu za zjazd.

Mužov čakajú do konca sezóny SP už iba zjazd a super-G v Kvitfjelli (7.-8. marca) a obrovský slalom a slalom v Kranjskej Gore (14.-15. marca). Po zrušení finálového podujatia sa môže Švajčiar Beat Feuz tešiť z malého glóbusu za zjazd, keďže pred záverečnými pretekmi v kráľovskej alpskej disciplíne má na čela hodnotenia nedostihnuteľný 194-bodový náskok pred druhým Nemcom Thomasom Dressenom.