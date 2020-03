TASR

Čajkovský skóroval, Dinamo Moskva však prehralo na ľade Spartaka

Ilustračný obrázok. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Moskva 6. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Michal Čajkovský sa strelecky presadil v piatkovom treťom zápase 1. kola play off KHL, ani jeho gól však neodvrátil prehru jeho Dinama Moskva na ľade mestského rivala Spartaka 4:5 po predĺžení. Spartak znížil stav štvrťfinálovej série Západnej konferencie na 1:2. Do bránky domácich sa od úvodu postavil Slovák Július Hudáček, no po dvoch inkasovaných góloch už vo 4. minúte prenechal miesto náhradníkovi Nikitovi Bespalovovi.

Hráči Sibiru Novosibirsk zdolali v piatkovom treťom dueli štvrťfinále Východnej konferencie Avtomobilist Jekaterinburg 4:3 po predĺžení a v sérii vedú už 3:0 na zápasy. V drese domácich zažiaril fínsky útočník Juuso Puustinen, ktorý strelil hetrik, víťazný gól v 10. minúte predĺženia vsietil Nikita Šaškov. Sibir bude môcť spečatiť svoj postup do konferenčného semifinále na svojom ľade už v nedeľu, keď je na programe štvrtý duel série 1. kola play off (11.30 SEČ).