TASR

Dnes o 15:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bratislavská Nová scéna uvádza európsku premiéru muzikálu Turandot

Na snímke zľava herci Miroslava Drínová, Lenka Fecková (obe Turandot), Romana Van Dang (Ryu) a Peter Makranský (Calaf) počas tlačovej konferencie Divadla Nová scéna k premiére muzikálu Turandot v Bratislave 3. marca 2020. — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 6. marca (TASR) – Bratislavské Divadlo Nová scéna uvedie v piatok a sobotu (7. 3.) európsku premiéru kórejského muzikálu Turandot. Režisérom príbehu o krutej princeznej je hosťujúci Róbert Alföldi z Maďarska, dramaturgom Svetozár Sprušanský, scénu navrhla Eszter Kálmán, kostýmy Martin Kotúček. Hru preložila Lujza Puchalová, texty prebásnil Vladimír Puchala, dirigentom je Ľubomír Dolný.

V hlavných úlohách princeznej Turandot sa v alternácii predstavia Miroslava Drínová a Lenka Fecková, postavu princa Calafa stvárňujú Peter Makranský a Patrik Vyskočil, úlohu Timura alternujú Pavol Plevčík s Martinom Kaprálikom, postavu Ryu stvárňujú Romana Dang Van a Lenka Machciníková, rolu Altia hrajú Róbert Halák v alternácii so Stanom Králom a postavu Loring, matky Turandot, stvárňujú Karin Olasová a Sisa Sklovská.

Na javisku Novej scény opäť ožije pútavý a dojímavý príbeh o láske, kráse a krutosti. Dej je zasadený do atraktívneho sveta nadpozemských síl a živlov, prostredia, v ktorom hrdinami lomcujú veľké city, vášne a rozhodnutia, prísľuby a odmietania. Divákov vtiahne do romantického príbehu lásky Kalafa a princeznej Turandot. Do príbehu, v ktorom princezná nemilosrdne odmieta lásku a necháva stínať hlavy všetkým svojim pytačom, ak neuhádnu tri hádanky. Princ Kalaf však všetky hádanky uhádne a premôže jej nenávisť skutočnou láskou. Muzikál v sprievode 11-členného živého orchestra je explóziou pôsobivej hudby, emócií, stretov a zmierení. Pôvodne perzská legenda inšpirovala talianskeho dramatika Carla Gozziho, ktorý jej dal podobu čínskej rozprávky. O dve storočia neskôr ju spracoval do nesmrteľnej opery Giacomo Puccini.

Súčasnú muzikálovú podobu príbehu o Turandot dali renomovaní kórejskí muzikáloví tvorcovia, autorka hudby Jang Soyeong a libretista Lee Haeje. Premiéru mal v decembri 2010 na medzinárodnom muzikálovom festivale DIMF Daegu v Južnej Kórei, získal mnoho ocenení a mimoriadny divácky ohlas. Vďaka účasti Divadla Nová scéna na tomto festivale v roku 2016 s muzikálom Madame de Pompadour ho mali možnosť vidieť aj naši umelci.

V titulnej postave princeznej Turandot sa predstaví skúsená herečka súboru DNS Miroslava Drínová. „Bolo to náročné, scenár sme mali rozdelený na dve polovice, dialógy v slovenčine a hneď oproti v maďarčine. Veľa sme škrtali, hľadali sme cestu, bol to namáhavý "pôrod", ale myslím si, že výsledok bude famózny, pretože Robert Alföldi je v mojich očiach génius, ja som ešte nezažila takúto obohacujúcu prácu s režisérom. Splnila som si sen, o ktorom som ani netušila, že ho mám - pracovať s Robertom a hrať Turandot. Ďakujem za túto skúsenosť,“ uviedla pre TASR.

Veľkou hereckou príležitosťou je postava Turandot aj pre Lenku Feckovú, študentku Vysokej školy múzických umení: „Okrem náročných speváckych pasáží bolo pre mňa výzvou dokázať si obhájiť a pochopiť absolútne necitlivé správanie Turandot. Za jej prvotnou tvrdosťou sa skrýva omnoho viac bolesti a pocitu nespravodlivosti, ako len bezduché ubližovanie ľuďom. A aby pochopila, aké je život cítiť, a nie ho len nenávidieť, potrebuje sa oslobodiť od minulosti. Táto práca je pre mňa skvelou skúsenosťou a som vďačná, že som sa mohla zase niečo nové naučiť.“