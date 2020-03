Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Primárka: Nepanikárte, stres oslabuje organizmus. To, čo predvádza český národ, nemá obdoby

Koronavírus znepokojuje ľudí z celého sveta. Ochorenie sa prejavuje najmä horúčkou, kašľom, sťaženým dýchaním, bolesťou svalov, hlavy či únavou.

Na snímke primárka mikrobiológie. — Foto: TASR/Reprofoto Aktualne.cz

PRAHA 7. marca - Výskyt koronavírusu hlásili prvýkrát koncom decembra 2019 v čínskom meste Wu-chan. Odvtedy sa rozšíril po celom svete. Prednedávnom potvrdili prvé prípady nákazy novým koronavírusom aj u našich susedov. V piatok potvrdili prvý prípad nákazy aj na Slovensku. Odborníci však apelujú na verejnosť, aby nerobila zbytočnú paniku.

Stres, ktorý je vyvolaný hystériou, oslabuje organizmus

K ochoreniu sa vyjadrila aj Václava Adámková, šéfka mikrobiológie Všeobecnej fakultní nemocnice (VFN) v Prahe. „To, čo predvádza český národ, je ukážka paniky a hystérie, ktorá nemá obdoby. O víruse nevieme veľa, ale čím viac budeme vedieť, tým menšie obavy bude mať populácia,“ prezradila Adámková pre Aktualne.cz s tým, že odborné informácie, ktoré sú k dispozícii, by mali byť dostatočné na to, aby to šialenstvo opadlo.

Podľa jej slov by ľudia mali používať zdravý sedliacky rozum. „Stres, ktorý je vyvolaný hystériou, oslabuje organizmus a napomáha k tomu, že chytíme infekciu, ktorá nemusí byť spôsobená koronavírusom, ale čokoľvek iným,“ dodala šéfka mikrobiológie VFN v Prahe.

Prejavy ochorenia

Ochorenie sa prejavuje najmä horúčkou, kašľom, sťaženým dýchaním, bolesťou svalov, hlavy či únavou. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča umývať si ruky mydlom a vodou, minimálne po dobu 20 sekúnd. Očí, nosa i úst by ste sa nemali dotýkať neumytými rukami. Nos a ústa by ste si pri kašľaní či kýchaní mali prekryť jednorazovou papierovou vreckovkou, ktorú by ste následne mali vyhodiť. Vyhýbať by ste sa mali aj ľuďom, ktorí javia príznaky nádchy či chrípky. Okrem toho by ste v domácnosti mali dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

Zatiaľ čo mnohí ľudia kupujú ochranné rúška, Svetová zdravotnícka organizácia ich neodporúča nosiť zdravým ľuďom. Rúška sú vhodné najmä pre nakazených, ktorí nechcú šíriť ochorenie aj ďalej.

Foto: Ilustračné Foto: TASR / AP

Dôležité je zachovávať zásady hygieny

V piatok 6. marca potvrdili na Slovensku prvý prípad nákazy novým koronavírusom. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzýva ľudí, aby nepodliehali panike. „Nie je dôvod, aby sme teraz vykupovali obchody a na barikádovanie sa doma. Je potrebné zachovávať zásady hygieny, dávať si väčší pozor,“ vysvetlil pre TASR Pellegrini.

Dôležité je však nepodceňovať hygienu rúk. „Treba si umývať dlane, medziprstové priestory aj okolie nechtov. Po umytí rúk a utretí papierovou vreckovkou treba tou istou vreckovkou chytiť kohútik a vypnúť vodu. Ľudia si totiž neuvedomujú, že na kohútiku ostávajú baktérie,“ hovorí pre TASR epidemiologička Jana Skalová.

Ruky sa podľa nej nemajú umývať v stojatej vode, ale pod tečúcou vodou, ktorá spláchne nečistoty. Potom by ste si ich mali utrieť jednorazovou papierovou utierkou. Epidemiologička odporúča používať textilné uteráky iba v domácnosti, kde má každý človek svoj uterák.

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou nového koronavírusu?

Na snímke informačný leták Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou nového koronavírusu 2019-n-CoV. Foto: TASR - Jakub Kotian