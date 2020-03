TASR

Dnes o 14:38 čítanie na minútu 0 zdieľaní Umývaním rúk môžeme zabrániť šíreniu koronavírusu. Len málokto to však robí správne

Viete, ako si správne umývať ruky?

— Foto: Koláž DN/Pixabay, TASR

Bratislava 6. marca (TASR) - Dôkladným umývaním rúk a dodržiavaním základných hygienických návykov môžu ľudia zabrániť šíreniu nového koronavírusu COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informuje na svojej webovej stránke.

Každé umývanie rúk by malo trvať 40 až 60 sekúnd. Ruky by sa podľa hygienikov mali navlhčiť teplou vodou a nabrať si treba dostatočné množstvo mydla. Ruky si treba potierať podľa ÚVZ spôsobom dlaň o dlaň. „Pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne. Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani,“ vysvetľuje ÚVZ. Uvádza tiež, že ruky si následne treba opláchnuť vodou a dôkladne utrieť jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom.

Ruky by si ľudia mali umývať po každom návrate domov či do práce z vonkajšieho prostredia. Taktiež pri akomkoľvek pocite nečistých rúk, po ceste v hromadnej doprave, pred, počas a po príprave jedla, po každom použití toalety, pred zaobchádzaním s bábätkom a po výmene plienky, po manipulácii s odpadom či so zvieraťom a jeho krmivom. Ľudia by si ruky mali umývať aj pred a po návšteve nemocnice a lekára, uvádza ÚVZ.

Návod na to, ako si správne umývať ruky poskytla aj Svetová zdravotnícka organizácia:

Namočte si ruky vodou — Foto: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Pokryte celý povrch rúk mydlom — Foto: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Rozotrite mydlo medzi dlaňami — Foto: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Rozotrite mydlo dôkladne aj medzi prstami a položte dlaň na chrbát ruky — Foto: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Trite si dlane — Foto: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Prekrížte si ruky a nevynechajte ani priestor medzi prstami a nechtami — Foto: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Dôkladne si umyte aj palce na obidvoch rukách — Foto: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Krúživými pohybmi umyte aj dlane aj chrbát ruky — Foto: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Následne si ruky dôkladne opláchnite vodou — Foto: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Ruky si vysušte jednou papierovou utierkou — Foto: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Papierovú utierku použite aj na to, aby ste zatvorili kohútik — Foto: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Vaše ruky sú teraz už v bezpečí — Foto: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Na Slovensku sa v piatok potvrdil prvý prípad nákazy novým koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.