Klaudia Fiolová

Pardubický predavač odmietol nálezné a teraz aj 300 pív. Pivo predal a peniaze venoval predčasne narodeným deťom

Nielenže odmietol 10 % nálezné, ale odmenu za 300 pív, ktoré dostal, venoval na charitu.

p. Nguyen je veľmi veľkorysý človek — Foto: Facebook/ČT24

PARDUBICE 7. marca - Správa z minulého decembra obletela krajinu. Majiteľ malého obchodu s potravinami v susednom Česku našiel obálku plnú peňazí. Keď ju otvoril, zistil, že je to niekoho celá výplata, lebo bola priložená aj výplatná páska a aj stravné lístky. Po náleze hneď kontaktoval policajtov, ktorým všetko odovzdal a nezabudol im ukázať ani kamerový záznam, aby vedeli identifikovať majiteľa.

Nálezca mal nárok na 10 % z nájdenej sumy, no on ju odmietol

Policajti nakoniec vypátrali majiteľa peňazí. Starší pán už neveril, že ich ešte niekedy uvidí. Vďaka pohotovému kroku Vietnamca ale peniaze dostal naspäť. Hoci poctivý nálezca mal zo zákona nárok na 10 % zo sumy, odmietol si zobrať peniaze. „Mám svoju prácu a vlastné peniaze. Takže cudzie nepotrebujem. Urobil som to pre to, lebo je to správne rozhodnutie," povedal pán Nguyen.

Pivovar ho za jeho čin odmenil 150 litrami piva

Nálezné Nguyen odmietol a jeho gesto zaujalo český pivovar, ktorý mu daroval 300 pív. Ani alkohol ale majiteľ obchodu nechcel, a preto výťažok z predaja 150 litrov piva venoval na dobrú vec. Ľudia zaplatili prekvapivo veľa peňazí za pivá, keďže vedeli, že to poputuje ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. „Za 2 pivá boli ochotní ľudia zaplatiť aj 2000 českých korún,“ povedal majiteľ.

35-ročný Nguyen podniká v Česku 14 rokov a má troch synov. Tentokrát pomohol organizácii v Pardubickom kraji, ktorá sa stará o 120 rodín, do ktorých sa predčasne narodili choré detičky. „Plánujeme nakúpiť stimulačné a didaktické hračky na podporu vývoja dieťaťa,“ povedala riaditeľka strediska, Blanka Brandová pre Televíziu Nova.