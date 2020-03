Ľubomíra Somodiová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Úprimná spoveď matky v domácnosti obletela internet: Nie vždy musíme byť šťastné

Bridgette Anne sa rozhodla, že už viac nebude skrývať pocity, ktoré prežíva ako matka v domácnosti. Jej spoveď sa dotkla viacerých mám, ktoré s ňou súhlasia.

Bridgette je rada, že našla pochopenie. — Foto: Facebook/Bridgette Anne

WINONA 7. marca - Bridgette Anne zo štátu Minesota trávi celé dni doma s dieťaťom. Hoci od nej každý očakáva, že bude vysmiata a naplno si užívať rodičovstvo, odmieta mať stále vysmiatu tvár. Zdôverila sa tým na sociálnej sieti. Jej slová sa stali v okamihu virálne.

Byť mamou v domácnosti nemusí byť hračka

„Veľa ľudí si myslí, že byť mamou v domácnosti je hračka. Vraj máme šťastie, že nemusíme chodiť do práce, sme lenivé, nemáme reálnu prácu, a teda nemáme sa na čo sťažovať,“ začala s opisom svojich pocitov. Podľa nej sa naopak veľa matiek cíti veľmi osamelo a zdrvene.

Bridgette s dcérou. Foto: Bridgette Anne Facebook.

Bez minútky voľného času

„Nemôžete nič urobiť sama. Napríklad ísť do kúpeľne, užiť si šálok kávy, alebo si vyhrnúť nohavice bez toho, aby ste mali na sebe zavesené plačúce dieťa,“ zdôverila sa.

Pokračovala so slovami, čo všetko druhí nevnímajú:

„Nemáte pauzu, kým nezaspia. Ten čas využijete nanajvýš na upratovanie. Stáva sa, že máte problémy vymyslieť 12 hodinový program, ako zabaviť dieťa. Zabúdate na to, že ste samostatná bytosť, lebo všetká vaša pozornosť sa sústredí na dieťa. Keď sa pozriete na pracujúce matky, niekedy sa vás zmocní závisť, pretože by ste si priali mať dospelácku debatu, bez toho, aby vás niekto prerušil.“

Nemusíte sa hanbiť

Nevyhla sa slzám. Foto: Facebook/Bridgette Anne

Podľa jej slov to môže skončiť tak, že sa zúfalá matka zavrie pred dieťaťom do kúpelne so slzami v očiach, pretože potrebuje minútu na vydýchnutie.

„Nechajte svoje emócie vyjsť na povrch. Mnohé z nás nemáme možnosť byť smutné a vyplakať sa v pokoji, bez toho, aby to niekto komentoval.“ Priznala sa, že aj ona patrila k ľuďom, ktorí takéto ženy odsudzovali. Dnes však vie, že to nie je také jednoduché.

Našla oporu v ostatných matkách

Netrvalo dlho a jej slová sa začali šíriť internetom. Dostala množstvo odkazov od matiek, ktoré sú v podobnej situácii. Všetkým sa poďakovala. „Chcem, aby ste vedeli že vaše správy mi dodali nádej a energiu. Konečne viem, že nie som sama,“ povedala dojatá Bridgette.