Klaudia Fiolová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Toto ste o kultovej skladbe k Hriešnemu tancu nevedeli: Patrick Swayze ju pôvodne zložil pre lásku jeho života

Málokto vie, že Patrick Swayze bol aj šikovným skladateľom a sám zložil pesničku She´s like a wind.

Kultový tanečný film, Hriešny tanec — Foto: Imdb.com

BRATISLAVA 6. marca - Niektoré videoklipy sú také legendárne, že si ich ľudia pamätajú aj po rokoch. Nepochybne medzi ne patrí aj klip, ktorý natočili k filmu Hriešny tanec. Čiernobiely záber, v ktorom sa objavujú dvaja hlavní hrdinovia z filmu, utkvel v pamäti nejedného milovníka tanečných filmov.

Samotný Patrick Swayze je autorom titulnej pesničky

Videoklip s názvom She's like the wind, kde spieva samotný herec Patrick Swayze, patrí k najúspešnejším pesničkám, ktorú si dodnes ľudia spievajú. Snímka zachytáva najlepšie momenty z kultového filmu. Málokto ale vie, že hlavný herec bol aj šikovným skladateľom a sám zložil pesničku. Tú mal už pripravenú dávno predtým, ako Hriešny tanec vznikol. Skladba vznikla v spolupráci so Stacy Widelitzovou, ktorá bola hercova blízka kamarátka.

Po premiére filmu Hriešny tanec sa stala skladba hitom svetových hitparád

Hoci pesnička bola určená pre iný film, keď si ju režisér filmu Hriešny tanec vypočul, hneď sa do nej zamiloval. Nebolo preto otázne, že sa dostane medzi titulné skladby. Samotné video je trošku rozmazané a surrealistické. Zachytáva momenty, v ktorých Patrick spieva a nechýbajú ani najobľúbenejšie scény z filmu. Podľa informácií uverejnených na portáli Shared, herec zložil túto pesničku pre svoju manželku, Lisu Niemiovú, ktorá bola láskou jeho života. Nepochybne sa stále zaraďuje medzi najkrajšie pesničky pre zaľúbených.

Hoci mnoho interpretov prespievalo už túto pesničku, nikdy to nebude znieť tak dobre ako originál pod vedením Patrica Swayzeho.