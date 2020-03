Ľubomíra Somodiová

V Kongu oslávili vyliečenie poslednej pacientky s ebolou. Šírenie ochorenia sa končí

Ebola v Kongu si za 18 mesiacov vyžiadala 2200 životov. Začiatkom týždňa lekári z nemocnice vyprevadili poslednú vyliečenú pacientku.

BENI 6. marca - V dňoch, kedy nás zaplavujú informácie o šíriacom sa koronavíruse, prišla z Afriky o čosi radostnejšia správa. Konžská demokratická republika hlási vyliečenie poslednej pacientky s ebolou.

Ebola Ebola je smrtiaci vírus, ktorý spôsobuje horúčky, silné bolesti svalov a hlavy, zvracanie, krvácanie a možnú smrť v dôsledku zlyhania alebo dehydratácie orgánov. Prenáša sa telesnými tekutinami.

Dobré správy

Druhý najväčší Africký štát v posledných týždňoch nezaznamenal žiaden hlásený prípad tohto vírusu. Oznámil to šéf Svetovej zdravotníckej organizuácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na sociálnej sieti Twiter.

„Sú to veľmi dobré správy nielen pre mňa, ale pre celý svet," uviedol Ghebreyesus. „Je to dobrá správa najmä pre zdravotníkov, ktorí boju s ebolou toľko obetovali," doplnil. Poslednú pacientku prepustili lekári z nemocnice z konžského mesta Beni, ktoré bolo ešte nedávno aktívnym ohniskom nákazy.

Tancujúci zdravotníci

Epidémia eboly v Kongu vypukla ešte v auguste 2018. Vyžiadala si 2200 životov z celkového počtu 3400 nakazených.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok na Twitteri zverejnila video, na ktorom zdravotníci spievajú a tancujú, zatiaľ čo sa s vyliečenou pacientkou lúčia a vyprevádzajú ju z nemocnice. WHO podľa stanice CNN dodala, že 46 ľudí, ktorí prišli s pacientkou do kontaktu, zostávajú kvôli prípadným príznakom choroby pod dohľadom lekárov.

Predčasné oslavy?

Len pred necelým mesiacom WHO predĺžila o tri mesiace stav globálnej núdze, ktorú kvôli šíreniu eboly na východe Konga vyhlásila v júli. „Je to síce veľmi povzbudivé, že išlo o poslednú pacientku, ale ešte nie je koniec, stále sme v pohotovostnom režime,“ povedal Ghebreyesus.

Boj s chorobou výrazne komplikujú ozbrojené milície, ktoré napádajú zdravotníkov aj civilné obyvateľstvo. Od februára roku 2018 bolo kvôli násiliu vyše pol milióna ľudí donútených opustiť domovy, čo úradom sťažuje kontrolu šírenia vysoko nákazlivého ochorenia.