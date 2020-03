Klaudia Fiolová

Dnes o 14:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Študovala ekonómiu, po rokoch sa vrátila k písaniu. Jej kniha sa za krátky čas stala medzi Slovenkami hitom

Hoci vyštudovala ekonómiu, vždy ju lákalo písanie. Nakoniec si svoj spisovateľský sen splnila v slnečnom Španielsku.

Na snímke autorka knihy Eva Mária Rohrman. — Foto: Archív EMR

BRATISLAVA 7. marca - Eva Mária Rohrman je Slovenka, ktorá vyštudovala ekonómiu vo Viedni a začala sa venovať realitám. Neskôr sa odsťahovala do slnečného Španielska, kde našla to, čo ju najviac napĺňa - písanie. Minulý rok vydala svoju prvú knihu, ktorá oslovila verejnosť najmä zaujímavým príbehom a tým, že nesie v sebe aj hlbší odkaz. Autorka knihy Zlato sa čistí ohňom nám v rozhovore prezradila, ako nabrala odvahu na splnenie svojho spisovateľského sna a akú novinku chystá ešte tento rok.

Venujete sa práci realitnej maklérky a zároveň ste čerstvou autorkou knižnej prvotiny Zlato sa čistí ohňom, ktorá vyšla v októbri minulého roka. Čo vás viedlo k spisovateľskej dráhe?

Písať som začala už v ranej mladosti. Počas strednej školy som prispievala do školských časopisov. Písanie mi vždy robilo radosť a pomáhalo spracovávať rôzne zážitky či skúsenosti. Odjakživa som ho vnímala nielen ako hobby, ale netušila som, či sa raz odhodlám na väčší formát s istou výpovednou hodnotou. Človek musí najprv čo-to zažiť, aby mohol niečo svetu naozaj odovzdať. Všetko má tiež svoj čas a musí dozrieť. Ešte pred pár rokmi by som nepovedala, že k tomu raz naozaj dôjde, a už vôbec nie, keď som sa začala venovať práci s realitami. Časom som však zistila, že práve táto práca mi poskytuje množstvo inšpiratívnych námetov vďaka životným príbehom i otázkam, s ktorými som sa popri nej stretla. Ľudia zažívajú množstvo zaujímavých i kurióznych príhod, a riešia množstvo závažných životných problémov, ktoré nemožno obchádzať. A jedným zo spôsobov, ako sa nad tým všetkým zamyslieť, je opísať to v príbehu.

Rovnako ako jej hrdinka, aj ona našla v Španielsku to, čo ju napĺňa

Vaša kniha je teda inšpirovaná aj vaším osobným príbehom?

Čiastočne áno, veľa úvah je mojich, aj mnohé z otázok či problémov, ktoré hrdinka rieši, som raz riešila aj ja. Príbeh samotný sa však nedá nazvať autobiografiou, aj keď sa odohráva na miestach, ktoré mi prirástli k srdcu. Celkový rámec, situácie aj postavy sú ale vymyslené, alebo cielene vykonštruované.

Študovali ste najprv na Slovensku, potom vo Viedni, dnes žijete v Španielsku. Prečo ste si vybrali práve túto krajinu?

Vždy som rada cestovala a túžila žiť aj v iných krajinách, čo sa mi aj podarilo. Žila som v Rakúsku i Holandsku, navštívila a čiastočne spoznala som množstvo krajín i národností. Napokon zvíťazila moja južanská nátura a slnečné podnebie. Mám rada svoj rodný kraj a vždy sa tam rada vraciam, ale kto by nesníval o živote pri mori, v krajine kde je veľa slnka? A pre človeka s umeleckými sklonmi táto kombinácia skrýva ešte väčšiu tvorivú silu. Na Španieloch sa mi páči najmä ich bezstarostná mentalita i to, že sa nikam neponáhľajú. Vyhovuje mi aj atmosféra kozmopolitnej spoločnosti a dostatok možností kultúrneho vyžitia. Tak, ako aj moja hrdinka, aj ja som na stredomorskom pobreží našla svoj pokoj a priestor na sebarealizáciu, ktorá ma napĺňa.

Foto: Archív EMR

O čom je teda vaša kniha?

Kniha je o mladej dievčine, ktorá sa po páde železnej opony vydá hľadať slobodu a osobné šťastie za hranice sveta, ktorý považuje za príčinu svojho nešťastia. Odchádza študovať do neďalekej Viedne a tu popri prvotnom nadšení zažíva aj prvé sklamania a čoskoro i pády, ktoré nadobro zmenia jej život. Je nútená spytovať si vlastné svedomie a pritom rozhodovať medzi prijatím plnej zodpovednosti za svoj život a činy, a hľadaním vinníka za nezdary a tragédie, ktoré ju postihnú. Po dlhom a strastiplnom boji sama so sebou prichádza k poznaniu, ktoré vedie k naplneniu jej túžob i potrieb, aj keď spôsobom, akým by sama nečakala.

Aké má posolstvo resp. aký odkaz ste chceli čitateľom odovzdať?

Príbehom som chcela poukázať na to, že nemáme právo ubližovať iným, ak bolo niekedy ublížené nám. Vinu máme hľadať v prvom rade u seba a prevziať zodpovednosť aj za svoje omyly. Nemáme právo využiť či zneužiť niekoho pre dosiahnutie svojich cieľov či pohodlia, alebo ubližovať ďalšiemu človeku, nech už sa nám samým stalo čokoľvek. Hriech a následná bolesť by sa tak iba posúvali ďalej. Uznanie viny a odpustenie v sebe skrývajú nepoznanú silu obrátiť kolobeh života k lepšiemu. Aj ten najúžasnejší vzťah sa môže pokaziť a skončiť zle, ak nie je od začiatku postavený na správnych princípoch a úprimnosti – k partnerovi, a najmä k sebe samému. Každý človek robí chyby a občas i horšie veci. Popieraním tohto faktu si ubližujeme viac ako činom samotným. Jedno zlo sa potom stáva podkladom pre ďalšie, až sa z toho stáva sieť, do ktorej sa človek zamotá. Priznanie si svojej časti viny a prosba o odpustenie sú základom, na ktorom je možné budovať vlastnú a stabilnú sebahodnotu, a tiež poraziť zlo v našich životoch.

Máte už aj prvé ohlasy čitateľov. Aké boli ich reakcie?

Podľa vyjadrenia niektorých čitateľov kniha ponúka veľa podnetných myšlienok a nabáda človeka k úvahám o sebe a svojom živote, o pravých hodnotách a zmysle ľudského bytia. Mám radosť najmä z tých, ktorý v nej našli hlbší odkaz. Pre niektorých to možno bude len príbeh na víkendové čítanie. Možno v ňom však nájdu aspoň toľko, že každé utrpenie v našom živote má svoj zmysel, a všetky udalosti a rozhodnutia niekam vedú, záleží na nás, či to chceme vidieť alebo nie. Neexistuje človek, ktorý by netúžil byť šťastný. Skutočné šťastie však závisí od kvality vzťahov, ktoré máme so svojim okolím a so svojimi blízkymi. A tiež od pocitu vnútorného naplnenia, či už zo sebarealizácie, alebo z pocitu čistého svedomia, ktoré nám umožní pozrieť sa v pokoji do zrkadla.

Plánujete v písaní pokračovať? Bude mať kniha pokračovanie?

Rada by som. Teší ma doterajší záujem čitateľov, aj otázky, či nebude mať kniha pokračovanie. V súčasnosti teda pracujem na druhom dieli, v ktorom sa aj naďalej budem venovať vzťahom, ale aj istým závažným problémom súčasnosti. Vydanie je predbežne naplánované na jeseň tohto roka. Dúfam, že čitateľov nesklamem.