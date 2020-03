Klaudia Fiolová

Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jozefína si nevie predstaviť deň bez pletenia. Jej krásne výtvory sú nielen ozdobou, ale sú aj funkčné

Vďaka svojej záľube si našla aj kamarátky, s ktorými zdieľa svoje skúsenosti.

Jozefína pletie krásne funkčné predmety do domácnosti — Foto: Archív. Jozefína Lukačková

BRATISLAVA 7. marca - Jozefína Lukačková si našla naozaj zaujímavú záľubu, bez ktorej si teraz už nevie predstaviť svoje dni. Sama od seba začala pred niekoľkými rokmi pliesť a teraz vyrába krásne diela, ktoré nie sú len na prvý pohľad pekné, ale sú aj funkčné. Vďaka svojej záľube si našla aj kamarátky, s ktorými zdieľa svoje skúsenosti.

Výtvory šikovnej Slovenky — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Výtvory šikovnej Slovenky — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Výtvory šikovnej Slovenky — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Výtvory šikovnej Slovenky — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Výtvory šikovnej Slovenky — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Výtvory šikovnej Slovenky — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Výtvory šikovnej Slovenky — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Ako dlho sa venujete pleteniu?

Asi pred siedmimi rokmi mi dcéra kúpila v obchode obal na kvetináč, lebo sa mi veľmi páčil. Bola to drátená konštrukcia a iba omotaná akosi halúzkou. Keď som videla, koľko to stálo, rozhodla som sa pre pletenie z novín. Najprv som si fotila rôzne nákupné košíky. Začala som ako samouk. Bolo to veľmi ťažký začiatok, ale bavilo ma to. Oplietla som si celú domácnosť. Veľa priateľov mi začalo odkladať noviny. Každú voľnú chvíľu som venovala môjmu koníčku.

Aký materiál k tomu používate?

Na začiatku som plietla čo ma napadlo, až raz som si kúpila notebook, a vtedy začali muky. Musela som sa sním naučiť narábať, ale doteraz to neľutujem. Objavila som svet, kde som spoznala veľa priateliek, ktoré sa venovali tomuto hobby. Ich rady som doslova hltala. Moje pletenie sa zdokonalilo a stále sa zdokonaľuje. Mávame rôzne stretnutia, kde si navzájom radíme a aj sa spoznávame. Pravidelne sa stretávam so ženami z celého „Československa, ktoré sa venujú tiež pleteniu. Moje pletenie ma baví preto, že využijem noviny, ktoré by išli do zberu a poteším veľa ľudí výrobkami z nich.

Jej predmety používajú ľudia v domácnosti — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Jej predmety používajú ľudia v domácnosti — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Jej predmety používajú ľudia v domácnosti — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Jej predmety používajú ľudia v domácnosti — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Jej predmety používajú ľudia v domácnosti — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Jej predmety používajú ľudia v domácnosti — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Jej predmety používajú ľudia v domácnosti — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Jej predmety používajú ľudia v domácnosti — Foto: Archív: Jozefína Lukačková

Čo všetko pletiete?

Rada pletiem ozdobné veci, ale viac ma poteší, keď sú moje košíky aj funkčné. Takto som vytvorila napríklad kôš na cibuľu, na lieky, na potraviny, držiak na servítky, zásobník toaletného papiera, košíky do kúpelne a ešte veľa ďalších. Inšpirácie beriem z internetu. Som vo viacerých skupinách, kde je veľa krásnych nápadov. Dievčatám nevadí, že niekedy sa inšpirujem ich tvorbou. Práve naopak, tešia sa, že môžu pomôcť.

Koľko trvá výroba jednotlivých výrobkov?

Výroba jednotlivých vecí trvá rôzne. Keď sa ma niekto pýta, tak to presne neviem povedať, lebo to začína strihaním papiera, šúlaním a farbením ruličiek. Keď to upletiem, musím to ešte nalakovať. Dĺžku neviem odhadnúť, lebo to nerobím v jednom kuse. Pletenie mi spestrilo život nielen košíkmi, ale dlhoročnými priateľstvami žien, ktoré to tiež napĺňa.