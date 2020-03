TASR

Dnes o 08:21 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Pánik s dvomi asistenciami, výborný Halák podržal Boston

Erik Černák zaznamenal jednu gólovú prihrávku pri výhre Tampy Bay nad Montrealom 4:0 a dosiahol 12. bod v sezóne (5+7). Jeho krajan v drese Canadiens Tomáš Tatar nehral pre zranenie v hornej časti tela.

Slovenský hokejista v drese Washingtonu Capitals Richard Pánik (vľavo), brankár Washingtonu Iľja Samsonov (vpravo) a hráč New Yorku Rangers Greg McKegg počas zápasu zámorskej hokejovej NHL New York Rangers - Washington Capitals v New Yorku 5. marca 2020. Hokejisti Rangers vyhrali 6:5 po predĺžení. — Foto: TASR/AP

New York 6. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Richard Pánik si pripísal dve asistencie v nočnom zápase zámorskej NHL, no jeho Washington prehral na ľade New Yorku Rangers 5:6 po predĺžení. Pánik nazbieral v prebiehajúcej sezóne 20 bodov za osem gólov a 12 asistencií. Hrdinom duelu bol domáci útočník Mika Zibanejad, ktorý strelil päť gólov.

Brankár Jaroslav Halák vychytal víťazstvo Bostonu Bruins na ľade Floridy Panthers 2:1 po predĺžení. Tridsaťštyriročný brankár zlikvidoval 32 striel súpera a mal 97,0% úspešnosť. Zaskvel sa v 2. minúte predĺženia, keď na neho išiel sám Aleksander Barkov, ale Halák ho vychytal. "Vedel som, kto to je, v brejkoch je jeden z najlepších v lige. Jednoducho som sa snažil zostať s ním, nespraviť prvý pohyb. Náš hráč ho dobre bekčekoval a nedal mu tak veľa času na blafák," povedal Halák pre nhl.com.

Pre Bruins to bol štvrtý triumf v sérii a v tabuľke Východnej konferencie majú na prvom mieste deväťbodový náskok na druhú Tampu, tá má ale zápas k dobru.