Dnes o 19:20 Prezidentka svoje rozhodnutie k 13. dôchodku oznámi budúci týždeň

Zuzana Čaputová — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 5. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová budúci týždeň oznámi, či podpíše novelu zákona, ktorou sa má zaviesť na Slovensku 13. dôchodok. Do parlamentu je predložilo ministerstvo práce, iniciovali ju poslanci Smeru-SD a novela sa nevyhla kritike za to, že ju vláda priniesla tesne pred parlamentnými voľbami.

Hlave štátu na posúdenie zákona začala plynúť 15-dňová lehota po tom, ako jej bol návrh doručený. Parlament ho schválil 25. februára tohto roka. Za prijatie novely hlasoval klub Smeru-SD, SNS, ĽSNS aj poslanci hnutia Sme rodina. Na hlasovaní sa neprezentovala väčšina opozície, rovnako aj poslanci Mosta-Híd.

Zvažuje všetky aspekty

„Pani prezidentka oznámi svoje rozhodnutie v priebehu budúceho týždňa. Zvažuje všetky aspekty - právne, ekonomické i sociálne. Aj preto rozhodnutie konzultuje s expertmi a na pracovné stretnutie pozvala do Prezidentského paláca i predstaviteľov organizácií, ktoré zastupujú seniorov, medzi nimi aj Jednotu dôchodcov Slovenska tak, ako to avizovala minulý týždeň,“ priblížil pre TASR prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Dôchodcom má byť vyplatený 13. dôchodok od novembra tohto roka. Nárok naň majú mať všetci poberatelia penzií. Jeho výška má byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov.

Koľko by mali dostať?

Poberateľovi sólo starobného dôchodku sa vyplatí 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku, teda 460,40 eura. Predčasní dôchodcovia by mali dostať 433,20 eura. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 137,70 eura, priemerný dôchodok vdov je 263,10 eura, vdovcov 208,80 eura.

V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 380 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209,90 eura. Sociálny dôchodok by mal dosiahnuť 255 eur a invalidný dôchodok z mladosti by mal byť vo výške 280,5 eura.