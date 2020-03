Marián Balázs

Dnes o 20:10 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Hoci je po voľbách, tisíce Slovákov v zahraničí stále čakajú na hlasovacie lístky

Poznatky z týchto volieb už občianske združenie Srdcom doma zosumarizovalo do siedmich bodov a odoslalo stranám, ktoré budú zrejme v budúcej koalícii, a taktiež aj Igorovi Matovičovi.

BRATISLAVA 5. marca – Po parlamentných voľbách sa množia podnety a pochybnosti súvisiace so sčítaním preferenčných hlasov, ako aj s hlasovaním zo zahraničia. Ako prvé na tieto problémy poukázalo občianske združenie Srdcom doma. Marián Balázs sa v relácii KRIŽOVATKY rozprával so Samuelom Zubom, predsedom tohto združenia, nielen o pochybeniach, ale aj o tom, ako sa im dalo zabrániť a aké chyby robili úradníci.

Združenie vzniklo ešte na prelome rokov 2017 a 2018 a odvtedy sa usiluje zmeniť volebnú legislatívu. „Aj keď väčšina z nás pôsobí v zahraničí, veci, ktoré sa týkajú Slovenska, berieme ako srdcovú záležitosť,” uviedol Zubo pre Dobré noviny. Chcú dosiahnuť, aby každý, kto vycestuje v čase volieb, mal šancu voliť.

Slová Pellegriniho a Sakovej? Nepríjemný pocit

Na možné problémy vraj upozorňovali už skôr. „Už dva roky pred voľbami sme upozorňovali na veci, ktoré bolo možné zmeniť. Bohužiaľ, nestretli sme sa s pozitívnou reakciou,” hovorí o prístupe štátu a dodáva, že štátni úradníci sa ich snažili ignorovať. Keď už to preniklo do médií, tak to vraj bolo v rovine „veď to nebude až toľko hlasov a že tie problémy sú bagateľ”. „Pritom ide o základný kameň demokracie,” pripomína.

Podľa Zuba sa ich dotkli aj slová premiéra Petra Pellegriniho a ministerky vnútra Denisy Sakovej o Slovákoch v zahraničí, ktorí chceli voliť. Pellegrini povedal, že v Bratislave sa nežije skutočný život, rovnako ako sa nežije skutočný slovenský život u ľudí v zahraniči. „Je to veľmi nepríjemný pocit, keď o vás dehonestujúco hovorí predstaviteľ vášho štátu, akoby sme boli ľudia, ktorí využívajú túto krajinu,” myslí si. Na Slovensku je podľa neho množstvo ľudí, ktorí za prácou dochádzajú do zahraničia, ako sú napríklad opatrovateľky.

Tisíce Slovákov nemali možnosť voliť

Zubo upozorňuje aj na to, že od vyhlásenia volieb 4. novembra ani Pellegrini, Saková a ani minister zahraničia neupozornili Slovákov na to, že ak budú v čase konania volieb v zahraničí, môžu využiť voľbu poštu. „Ani raz sa nejakým spôsobom nesnažili vyzvať občanov, aby využili svoje ústavné právo. A to je hanba,” tvrdí.

Problémom je vraj veľmi zle nastavená legislatíva. Aj napriek tomu, že urobili to, čo im zákon prikazuje, tisíce voličov, ktorí boli počas volieb v zahraničí, nemali možnosť voliť. „Niektorí odoslali svoju žiadosť dva mesiace pred konečným termínom, napriek tomu do dnešného dňa nedostali svoje lístky,” opisuje situáciu. Iní zas vraj dostali lístky bez obálky, pričom tá im prišla až v nasledujúci deň - keď už lístky odoslali inak.

Možná manipulácia s hlasmi sa nedá skontrolovať

Zákon bol vraj napísaný alibisticky - zaväzuje obce, čo majú urobiť, ale nie sú tam napríklad ani sankcie: „Ak by niečo nedodržali, nikomu sa nič nestane.” Ako príklad uvádza aj fakt, že obce na Slovensku nemajú povinnosť mať webovú stránku, čo komplikuje situáciu.

Keď v združení Srdcom doma vytvárali aplikáciu, v ktorej si volič mohol vytvoriť žiadosť, požiadali ministerstvo vnútra o zoznam obcí spolu s emailami, na ktoré majú tieto žiadosti posielať. „Odpoveď sme dostali, že oni taký zoznam nemajú,” dopĺňa.

To, či sa pri voľbe poštou nemanipuluje hlasmi, je vraj neskontrolovateľné, keďže všetko má na starosti samotná obec. „Bohužiaľ, tá voľba poštou je nastavená tak, že v tej fáze odosielania hlasovacích lístkov sa nikto nemôže zaručiť, či boli naozaj poslané voličom, ktorí sú oprávnení,” hovorí.

Pomôcť by mohla online aplikácia

Poznatky z týchto volieb už občianske združenie zosumarizovalo do siedmich bodov a odoslalo stranám, ktoré budú zrejme v budúcej koalícii, a taktiež aj Igorovi Matovičovi: „Navrhli sme niekoľko bodov, ktoré by stáli za to, aby sa zakomponovali do volebného zákona.” Všetko vraj začína pri informovanosti, čo je minimum, čo musí štát urobiť.

Navrhujú aj online aplikáciu, ktorá by mala zastrešovať podanie žiadosť, kontrolovanie, či je žiadosť prijatá alebo je na ceste, a či je spracovaný hlasovací lístok. Na starosti by ju malo mať ministerstvo vnútra. „Jednoduchá aplikácia, ktorá voličovi umožní podať žiadosť a verifikovať si, že bola prijatá,” hovorí o možnom riešení.

Veľké pochybenia úradníkov

Žiadosť musí byť navyše spracovaná bezodkladne, pričom v aplikácii by bolo vidno, kedy bola podaná. „Navrhujeme, aby všetky tie žiadosť boli spracovávané centrálne, nie na obecných úradoch,” tvrdí a navrhuje strojové obálkovanie.

Úradníci píšu adresy ručne a z toho často plynú problémy. „Oni dokonca dopĺňajú rôzne veci, aby bol napríklad úctiví. A tak tam pridajú napríklad oslovenie ‚Vážená pani‘. V tej Austrálii potom poštár zháňa občianku s menom ‚Vážená pani‘,” uvádza príklad. Stalo sa vraj aj to, že si úradník pomýlil Rakúsko (Austria) s Austráliou (Australia), mýlili si aj Dánsko (Denmark) a Nemecko (Deutschland).

Na obecných úradoch sú podľa neho často ľudia prvýkrát, keď to riešia, a nevedia, ako funguje zákon: „Napríklad vyžadujú, aby volič tú žiadosť vytlačil, použil ich formulár, podpísal ju, poslal naskenovanú... Toto je absolútne neprípusté, aby si ten zákon vykladali po svojom.”

Viac sa môžete dozvedieť v priloženom videorozhovore.