Dnes o 16:47

Peter Hámor sa opäť pokúsi o prvovýstup na Dhaulágirí

Slovenský horolezec Peter Hámor sa pokúsi druhýkrát vystúpiť na siedmu najvyššiu horu sveta Dhaulágirí severozápadným hrebeňom.

Na snímke slovenskí horolezci Peter Hámor (vľavo) a Michal Sabovčík pózujú k výstupu na Dhaulágirí — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 5. marca (TASR) – Slovenský horolezec Peter Hámor sa pokúsi druhýkrát vystúpiť na siedmu najvyššiu horu sveta Dhaulágirí severozápadným hrebeňom, teda trasou, ktorou doposiaľ nikto nešiel. Na expedícii sa zúčastní spolu s Michalom Sabovčíkom a rumunskou dvojicou Horiom Colibasanuom a Mariusom Ganem. Na tlačovej konferencii v Poprade slovenský himalájista uviedol, že odlet do Káthmandu v Nepále je naplánovaný na nedeľu (8. 3).

Horolezci sa potrebujú najskôr adaptovať, preto svoj výstup začínajú na troch trekingových kopcoch s výškou 5000 až 6000 metrov nad morom. Ide o vrcholy Kala Patthar, Lobuche East a Mera Peak. "Aklimatizácia trvá 30 dní a ďalšie dva mesiace budeme čakať na náš deň D," ozrejmil Hámor.

Hora budí rešpekt

Kopec Dhaulágirí je podľa neho známy tým, že budí rešpekt u horolezcov z celého sveta a ide o jednu z posledných zdolaných osemtisícoviek v Himalájach. Hámorovi a Sabovčíkovi neprekáža, že sa chystajú znova na ten istý kopec. „Na Dhaulágirí som už s Peťom bol v roku 2017 a úspešne sme zdolali vrchol, takže poznáme zostupovú cestu a na tento plánovaný prvovýstup pôjdeme so skvelou partiou, takže sa ničoho neobávam. Verím, že ak nám počasie bude priať, tak všetko dobre dopadne," skonštatoval Sabovčík, ktorý na vlaňajšej expedícii chýbal pre prípravy na Grónsko.

Peter Hámor Foto: TASR/Oliver Ondráš

Prípadne komplikácie môžu podľa horolezcov nastať v súvislosti zo zmenami počasia. Pre úspešný záverečný výstup na vrchol potrebujú minimálne štyri dni stabilných poveternostných podmienok. „Problém nie je sneženie, ale vietor. Na samotné predpovede meteorológov sa na sto percent spoľahnúť nedá,“ zdôraznil Hámor, ktorému vlaňajší pokus nevyšiel práve pre zlé počasie.

Celá expedícia „HIMALAYADVENTURE MMXX – Dhaulágirí“ by mala trvať tri mesiace, horolezci predpokladajú návrat na Slovensko začiatkom júna. „Je to nádherný kopec a minulý rok sa nám nepodarilo dostať na vrchol a cesta sa má končiť na vrchole. Po horolezcoch by nemali zostať rozrobené projekty, takže to chceme skúsiť znova. Teší ma, že idem po istom čase opäť s Miškom Sabovčíkom,“ dodal Hámor.