TASR

Dnes o 15:31 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Davis Cup: Navrátil čakal, že Kovalík bude druhý slovenský singlista

Na snímke nehrajúci kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenská tenisová dvojka Jozef Kovalík a česká jednotka Jiří Veselý nastúpia v piatok o 16.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. V druhom singli si na antuke v bratislavskom NTC zmerajú sily slovenská jednotka Andrej Martin s českou dvojkou Lukášom Rosolom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.

Sobotňajší program v AXA aréne otvorí o 17.30 štvorhra, v ktorej by Filip Polášek s Igorom Zelenayom mali čeliť páru Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář. Nasledovať bude duel tímových jednotiek Martina a Veselého. V záverečnej dvojhre by sa mali predstaviť Kovalík s Rosolom.

Víťaz bratislavského súboja postúpi na finálový turnaj v Madride, kde bude 18 tímov 23.-29. novembra bojovať o cennú trofej. Účasť v španielskej metropole už majú istú vlaňajší daviscupoví semifinalisti Španielsko, Kanada, Rusko, Veľká Británia a dvaja držitelia voľných kariet Francúzsko so Srbskom.

Hrbatý dal prednosť Kovalíkovi pred Gombosom

Slovenský kapitán Dominik Hrbatý sa rozhodol dať v singli prednosť Kovalíkovi pred Norbertom Gombosom. „Rozhodoval som sa podľa toho, aby sme mali šancu vyhrať. Definitíva padla v stredu večer po konzultáciách s trénerom daviscupového tímu Tiborom Tóthom. Detailne to teraz rozoberať nechcem. Jojo je typický antukár, na tomto povrchu sa cíti najlepšie a verím, že to potvrdí aj proti Česku. Postup do Madridu je pre chalanov veľká motivácia. Určite nás inšpiroval úspech slovenských dievčat, ktoré sa vo februári prebojovali na finálový turnaj Pohára federácie v Budapešti. Zápas s Českom nemá favorita, budú rozhodovať detaily. Pre našich hráčov by mohla byť výhoda, že českých tenistov poznajú.“

Kovalík s Veselým sa ešte nestretli

Kovalík s Veselým sa vo vzájomnom zápase ešte nestretli. „Jirku poznám odmalička veľmi dobre, hoci sme na turnajoch ešte spolu nehrali. S Dodom Hrbatým sa určite o ňom porozprávame a dobre sa pripravíme na zápas. Som rád, že nastúpim v úvodnej dvojhre a poznám presný čas zápasu. Teší ma, že mi kapitán dal dôveru. Chcem sa mu za ňu odvďačiť kvalitnými výkonmi. Návrat po zranení nikdy nie je ľahký, na antuke sa však cítim fajn, na turnajoch v Južnej Amerike som sa dobre rozohral."

Martin si verí

Martin si na Rosola verí. „S Lukášom som hral vlani v nemeckej bundeslige a na challengeri. Oba zápasy som vyhral, čo je pozitívne. Z taktického hľadiska som rád, že nastúpim proti niekomu, s kým som už hral. Je pre mňa obrovská česť byť slovenská tímová jednotka, je to odmena za individuálnu snahu. V Davis Cupe však vystupujeme ako tím. Chceme uhrať tri body a je jedno, kto ich získa. Už dlho bojujeme o postup do Madridu. Teraz hráme doma, sme v dobrej forme. Je to super príležitosť.“

Českého kapitána Jaroslava Navrátila ani Veselého s Rosolom neprekvapilo, že Hrbatý nominoval ako druhého singlistu Kovalíka. „Čakali sme to, pretože antuka je jeho najsilnejší povrch a na turnajoch v Južnej Amerike dosiahol solídne výsledky. Ja som sa rozhodol ako druhého hráča do dvojhier postaviť Rosola, Lukáš má veľké skúsenosti. Federálne derby bude veľmi vyrovnané, každý jeden bod bude veľmi dôležitý,“ zdôraznil Navrátil.