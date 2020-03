TASR

Kiskovci sa rozhodli. Začínajú rokovať o vstupe do štvorkoalície

O výsledku predsedníctva informoval líder strany Andrej Kiska.

Na snímke predseda strany Za ľudí Andrej Kiska — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 5. marca (TASR) - Strana Za ľudí začína oficiálne rokovania o vstupe do budúcej vládnej koalície so stranami OĽaNO, SaS a Sme rodina. Odsúhlasilo to štvrtkové predsedníctvo strany. O výsledku predsedníctva informoval líder strany Andrej Kiska. Ako však podotkol, neznamená to, že strana Za ľudí pôjde do koalície za každú cenu.

„Pre nás je podstatné, aby sa podarilo presadiť náš program v oblasti boja proti korupcii, pomoci regiónom, pomoci sociálne slabším a pevne ukotviť Slovensko v zahranično-politickej orientácii. Je dôležité, aby mala celá vláda vysoký morálny a odborný kredit. O tom všetkom oddnes začnú rokovania s našimi potenciálnymi partnermi budúcej vládnej koalície,“ vyhlásil Kiska.

Najbližším partnerom SaS a OĽaNO

Strana Za ľudí podľa jeho slov pred voľbami hovorila, že jej najbližšími partnermi sú strany PS-Spolu, KDH, SaS a OĽaNO. „Hovorili sme, že ak by sa vláda nedala zostaviť v takejto zostave, prichádza na rad rokovanie aj so stranou Sme rodina. Zo spolupráce sme vylúčili strany Smer-SD, SNS a ĽSNS,“ spresnil Kiska.

Výsledky sobotných (29. 2.) parlamentných volieb sú podľa neho známe, PS-Spolu a ani KDH sa do parlamentu nedostali. „Naším najbližším partnerom je aktuálne SaS a OĽaNO,“ poznamenal predseda Za ľudí. Kiska vyhlásil, že cítia zodpovednosť za Slovensko a strana chce ponúknuť najlepších odborníkov, ktorých má.