Klaudia Fiolová

Pizzeria vymyslela skvelý spôsob, ako pomôcť opusteným zvieratám. Vďaka nim majú nový domov

Pizzeria Just Pizza & Wing Co. dala do obehu nezvyčajné papierové obaly, ktoré oslovia hneď na prvý pohľad.

Špeciálne papierové obaly, v ktorých rozvážajú pizzu — Foto: Facebook/JUST PIZZA & Wing Co.

NEW YORK 7. marca - Známa pizzeria v New Yorku prišla so skvelým nápadom. Rozhodla sa, že pomôže opusteným zvieratám, aby si našli nový milujúci domov. Keďže vedia, že ich jedlo patrí medzi tie najobľúbenejšie a denne si od nich objednáva množstvo ľudí, vymysleli najlepší spôsob, ako osloviť väčšinu.

Na krabici od pizze sa na vás usmievajú roztomilé zvieratá

Keď si človek objedná pizzu domov, väčšinou ju prinesú v obyčajnom obale, ktorý aj tak skončí neskôr v koši. Pizzeria Just Pizza & Wing Co. dala do obehu nezvyčajné papierové obaly, ktoré oslovia hneď na prvý pohľad. Na ich hornej strane sú totiž zobrazené zvieratá, ktoré čakajú na adopciu. Sú tam konkrétne údaje ako vek zvieraťa, pohlavie a telefonický kontakt na útulok, v ktorom sa nachádza.

6-mesačný Larry, ktorého si vďaka pizzerii adoptovali — Foto: Facebook/JUST PIZZA & Wing Co.

Pizzeria má pre ľudí prekvapenie, ktorí si vďaka nim adoptujú zviera

Majitelia si pripravili prekvapenie pre tých, ktorí si adoptujú zviera z útulku. Dostanú od pizzerie 50 dolárový darčekový poukaz na objednávku. Informoval o tom portál CNN. Celý nápad vznikol v hlave majiteľky, Mary Alloy. Keď bola s deťmi pomáhať pre slobodu zvierat, uvedomila si, že takto by im mohla pomôcť. Po vzájomnej dohode tak nápad zrealizovali a reakcie zákazníkov sú na nezaplatenie.

Prvého psíka si adoptovali po pár dňoch, ako spustili akciu

6-mesačného píska, ktorý sa volá Larry, adoptovali noví majitelia len pár dní potom, ako pizzeria začala rozvážať krabice s fotkami zvierat. Veľa ľudí si podľa slov majiteľky objednalo pizzu len kvôli tomu, aby sa dostali k zvieratám. Už aj iné podniky sa im ozvali, či by mohli použiť podobný spôsob na pomoc útulkom. Celý nápad sa stal veľmi rýchlo virálnym a ľudia si navzájom fotia krabice a zverejňujú fotky na internete.