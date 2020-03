Ľubomíra Somodiová

Dnes o 15:30 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V rannej kolóne a bez majákov: Prezidentka cestovala do práce ako väčšina z nás

Ráno bežného smrteľníka. Aj tak by sa dal opísať začiatok dňa prezidentky Zuzany Čaputovej.

— Foto: Facebook/Zuzana Čaputová, Noviny.sk

BRATISLAVA/PEZINOK 5.marca - Nemá žiadne „papaláške“ maniere. Prezidentka Zuzana Čaputová absolvovala v stredu cestu z Pezinka do práce bez toho, aby mala zapnuté majáky a prefrčala popri ostatných ľuďoch, ktorí mali rovnako ako ona namierené do Bratislavy. Informujú Noviny.sk

Nerada sa predbieha

Jej auto so sprievodom a ochrankármi v kolóne v Bratislavskej Rači pôsobilo nenápadne. „Cesta z Pezinka do Bratislavy trvá hodinu. Tak aj jej cesta trvá hodinu,“ povedal pre TV Joj hovorca prezidentky Martin Strižinec. Do prezidentského paláca cestuje takmer každý deň. „Ak by mala nejaký program, tak sa môže aj predbehnúť, ale robí to veľmi nerada,“ vysvetlil Strižinec.

Prezidentka s dcérami v deň jej inaugurácie. Foto: Facebook/Zuzana Čaputová

Býva s dcérami v Pezinku

Rovnako, ako jej predchodca, prezident Ivan Gašparovič, sa rozhodla pre bývanie mimo Bratislavy. Čaputová pochádza z neďalekého Pezinka, kde v rodinnom dome žije s dvoma dcérami.

O cestovaní bez majákov hovorila už tesne pred zvolením do funkcie. Nevyhla sa ostrým slovám, kritikom, ktorý to nepovažovali za najšťastnejší krok z hľadiska bezpečnosti. Na druhej strane ukázala, že aj vrcholový politik vie ostať pri zemi.