TASR

Shiffrinová sa prihovorila fanúšikom, odlieta z USA. Chystá návrat?

Americká zjazdárka Mikaela Shiffrinová vo štvrtok na sociálnej sieti informovala, že sa zo zámoria presúva do Škandinávie.

Mikaela Shiffrinová — Foto: Facebook/Mikaela Shiffrin

Vail 5. marca (TASR) - Americká zjazdárka Mikaela Shiffrinová vo štvrtok na sociálnej sieti informovala, že sa zo zámoria presúva do Škandinávie. Nepotvrdila však definitívne, či sa na budúci víkend vo švédskom Aare aj vráti do súťažného kolotoča Svetového pohára. V rozhovore pre New York Times ale pripustila, že sa na štart postaví.

Dvadsaťštyriročná rivalka slovenskej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej prerušila sezónu začiatkom februára po nečakanej smrti svojho otca. Vynechala viaceré podujatia a stratila v priebežnom hodnotení seriálu vedúce postavenie na úkor Talianky Federicy Brignoneovej. V Aare je na programe vo štvrtok 12. marca paralelný slalom, 13. marca obrovský slalom a 14. marca slalom.

„V uplynulých týždňoch sa mne a mojej rodine dostalo ohromné množstvo podpory. Nebolo možné odpovedať všetkým. Akceptovať novú realitu zaberie ešte dlhý čas. V uplynulých týždňoch som bola schopná trochu trénovať. Odlietam dnes do Škandinávie. Nemôžem sľúbiť, že budem schopná súťažiť a nemám pred sebou žiadne ciele. Dúfam len, že sa mi podarí urobiť niekoľko dobrých oblúkov,“ napísala Shiffrinová vo svojom "liste svetu".