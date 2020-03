TASR

V šprinte voľnou technikou v Drammene zvíťazili Nór Kläbo a Švédka Sundlingová

Kläbo potvrdil svoje šprintérske kvality a dosiahol ôsmy triumf na najkratšej trati v tejto sezóne.

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo — Foto: TASR/AP

Drammen 4. marca (TASR) - Nór Johannes Hösflot Kläbo a Švédka Jonna Sundlingová zvíťazili v stredajšom šprinte voľnou technikou v nórskom Drammene v rámci Svetového pohára bežcov na lyžiach. Kläbo potvrdil svoje šprintérske kvality a dosiahol ôsmy triumf na najkratšej trati v tejto sezóne.

Premožiteľa nenašiel ani raz. Sundlingová si pripísala druhé víťazstvo v sezóne, predtým triumfovala aj v decembri v slovinskej Planici. Preteky sa pre problémy so snehom nekonali na tradičnom mieste v Drammene, priamo v historickom centre, no išli sa na predmestí v Konnerude.

Prešprintoval svojich krajanov

Kläbo na cieľovej rovinke prešprintoval svojich krajanov Haavarda Solaasa Taugböla o 65 a Eirika Brandsdala o 69 stotín sekundy. Líder celkového poradia SP, Rus Alexander Boľšunov obsadil piatu priečku.

„Jazdilo sa tu od začiatku do konca, nebolo to jednoduché. Musel som vsadiť až na úplný záver a bolo ťažké nájsť tam cestu. Jazdilo sa veľmi takticky, no v dojazde sa mi otvorila možnosť zdolať súperov. Podarilo sa mi to, je to úžasné,“ povedal pre reportérku Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Kläbo.

Medzi ženami triumf Sundlingovej

Sundlingovú po tesnom súboji doplnili na pódiu Švajčiarka Nadine Fähndrichová (+0,24 s) a ďalšia Švédka Linn Svahnová (+0,39 s), ktorá si upevnila červený dres líderky poradia šprintov. Svahnovej hlavná súperka v boji o malý krištáľový glóbus, Slovinka Anamarija Lampičova spadla vo finále v cieľovej rovinke a obsadila šiestu priečku.

„Bolo ťažké lyžovať na tejto trati. Som rada, že som sa dokázala v závere prebojovať dopredu. Mali sme dobrý deň. Je skvelé, že je nás v reprezentácii viac, ktoré môžu súťažiť o najvyššie priečky,“ povedala v cieli Sundlingová.

Víťazná Švédka sa vďaka zisku sto bodov posunula na druhé miesto hodnotenia šprintérok o 23 bodov za Svahnovú. Mužské súboje o glóbusy v závere sezóny nesľubujú drámu. Boľšunov má veľký náskok v boji o veľký, Kläbovi by nič nemalo zobrať malý za šprint.