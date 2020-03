TASR

Pre koronavírus zrušili finále slopestyle v Špindlerovom Mlyne

Finálové podujatie Svetového pohára snoubordistov v disciplíne slopestyle v Špindlerovom Mlyne sa neuskutoční.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Praha 4. marca (TASR) - Finálové podujatie Svetového pohára snoubordistov v disciplíne slopestyle v Špindlerovom Mlyne sa neuskutoční. V českom stredisku sa mali súťaže konať 20. a 21. marca, no organizátori ich v stredu zrušili pre nepredvídateľné šírenie koronavírusu.

V Česku potvrdili osem prípadov výskytu koronavírusu. „So zástupcami Zväzu lyžiarov ČR i Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS), ako aj s vedením Skiareálu Špindlerov Mlyn, sme do poslednej chvíle dúfali, že sa nám preteky podarí usporiadať. Žiaľ, opak je pravdou. Nechceli sme sa dostať do situácie, že investujeme nemalé finančné prostriedky do prípravy, a potom by mohlo prísť k tomu, že by sa podujatie konalo bez divákov. Tak ako sa to deje napríklad pri Svetovom pohári v biatlone v Novom Meste na Morave," vysvetlil člen Rady úseku snoubordingu Zväzu lyžiarov ČR Martin Černík na webe czech-ski.com.

Opatrenia pretekov v biatlone

Na podujatí SP v biatlone (5. až 8. marca) sa nezúčastnia diváci, neuskutoční sa žiadna tlačová konferencia a novinári budú musieť v mix zóne dodržiavať pri rozhovoroch minimálny odstup jeden a pol metra od športovcov.

Po pretekoch sa nebudú konať žiadne slávnostné ceremoniály okrem krátkeho kvetinového, na ktorom ocenia medailistov. Celý VIP sektor zostane uzavretý, v sanitárnych priestoroch doplnia dezinfekčné prostriedky. Zakázané bude zhromažďovanie ľudí.