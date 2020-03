TASR

Legendárna kapela Genesis obnovila činnosť, čaká ju krátke turné

Anglická poprocková skupina Genesis obnovila činnosť pre avizované krátke koncertné turné po Britských ostrovoch.

Zľava: Mike Rutherford, Tony Banks a Phil Collins — Foto: TASR/AP

Londýn 4. marca (TASR) - Anglická poprocková skupina Genesis obnovila činnosť pre avizované krátke koncertné turné po Britských ostrovoch - 13 rokov po tom, ako naposledy vystúpila na verejnosti. Jej členovia Tony Banks (69), Phil Collins (69) a Mike Rutherford (69) to potvrdili v stredajšom programe rozhlasovej stanice BBC Radio 2.

Trio na pódiu posilní Collinsov 18-ročný syn Nicholas, ktorý svojho otca nahradí za bicími nástrojmi. Hudobník totiž počas posledného turné Genesis v roku 2007 utrpel poškodenie nervov, čo mu na dlhší čas znemožnilo hrať a podpísalo sa pod jeho zlý psychický stav. Spevák podľa vlastných slov uvažoval aj o samovražde.

Bez Petra Gabriela

Skupina, ktorá vznikla v roku 1967 v anglickom grófstve Surrey, odštartuje turné s názvom "Last Domino?" 16. novembra v írskej metropole Dublin. Ďalšími zastávkami Genesis budú mestá Liverpool, Leeds, Birmingham, Belfast, Manchester, Newcastle, Glasgow a Londýn, kde skupina odohrá dva koncerty. Turné sa skončí 11. decembra.

Na turné sa nezúčastnia žiadni bývalí členovia formácie vrátane zakladajúceho člena Petra Gabriela (70). Kapelu - ako už viackrát v minulosti - však bude dopĺňať koncertný hráč na basovú gitaru Daryl Stuermer (67).

Prerod z progresívneho rocku na poprock

Genesis začali kariéru ako progrocková skupina, po sérii zmien v zostave sa však neskôr transformovali na jednu z celosvetovo najúspešnejších skupín mainstreamového rocku. Formácia dosiaľ vydala 15 štúdiových a šesť koncertných albumov, ktorých predaj dosiahol vyše 100 miliónov kusov.

Medzi najväčšie hity skupiny patria Land of Confusion, Invisible Touch, No Son of Mine, Tonight Tonight Tonight, Jesus He Knows Me, I Can‘t Dance či Hold on My Heart.