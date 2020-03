Ľubomíra Somodiová

Adoptujte si psa alebo zasaďte strom. Bhutánsky kráľ nepotrebuje na narodeniny drahé dary, odkazuje premiér

Namiesto drahých darov dostal bhutánsky panovník darčeky, ktoré pomôžu celému kráľovstvu.

Premiér Bhutánu. — Foto: Facebook/Prime Minister's Office - PMO, Bhutan, Piyabay/adliwahid

THIPMHU 5. marca - Bhutánsky kráľ Jigme Khesar Namgyel Wangchuck oslávil koncom februára svoje 40. narodeniny. Premiér tohto horského kráľovstva Lotay Tshering tesne pred jeho narodeninami vyzval Bhutánčanov, aby namiesto drahých extravagantných darov venovali kráľovi na jeho výročie niečo hodnotnejšie.

Najlepším darom je osobný záväzok

Ako informuje portál Mymodernmet, navrhol, aby si obyvatelia radšej adoptovali opusteného psa, zasadili nový strom, alebo vyzbierali vo svojom susedstve pohodený odpad. „Osobný záväzok, ako je tento, by bol pre Jeho Veličenstvo najlepším darom,“ napísal na svojom profile na Facebooku.

Kráľ Jigme Khesar Namgyel Wangchuck s manželkou Jetsun Pema. Foto: Facebook/Royal Family Of Bhutan

Ľudia by tak pomohli zmierniť problémy, s ktorými kráľovstvo zápasí. V Bhutáne narastá počet opustených psov, hoci vláda už podnikla patričné kroky. V júli minulého roka spustili Národnú stratégiu riadenia populácie psov v Bhutáne, ktorej cieľom je znížiť počet voľne žijúcich psov prostredníctvom adopčných a komunitných iniciatív.

Ľudia ho vypočuli

Narodeninové prianie je predĺžením vládneho úsilia a ľudia vzali premiérove slová vážne. Ako jedna z prvých si troch opustených psíkov adoptovala bhutánska novinárka Namgay Zam, ktorá sa pochválila na sociálnej sieti Twitter.

Socha Budhu v Bhutáne. Foto: Pixabay/suketdedhia

Okrem toho premiér spolu so žiadosťou oznámil, aké najbližšie kroky podnikne v oblasti hospodárstva, školstva, zdravotníctva. Zdá sa, že to so zlepšovaním podmienok v krajine myslí naozaj vážne.

Budhistické kráľovstvo je dlhodobo považované za najšťastnejšiu krajinu v Ázii a podľa Business Week si celosvetovo drží 8. priečku.