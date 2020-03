Klaudia Fiolová

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Riaditeľ si výrazne znížil plat, aby ho zvýšil zamestnancom. Čo to urobilo s firmou, nečakal ani sám

Kým on sám si znížil svoju výplatu o 90 %, ročné tržby spoločnosti sa zvýšili o viac ako dvojnásobok.

Dan je inšpiráciou pre ostatných riaditeľov — Foto: Facebook / Gravity Payments

SEATTLE 5. marca - CEO spoločnosti Maveric, Dan Price, sa pred štyrmi rokmi rozhodol zvýšiť plat 120 zamestnancom. Urobil to na úkor vlastného príjmu, svoj plat si znížil o 90 %. Keďže sa mu myšlienka osvedčila, zopakoval tento krok aj minulý rok v septembri. To, čo prišlo po druhom zvyšovaní, nečakal ani on sám.

Veľkorysosť sa mu vyplatila

Dan sa ešte dávnejšie dočítal o tom, že vyšší príjem môže výrazne zmeniť emočnú pohodu na pracovisku. Túto metódu sa rozhodol otestovať, pričom sledoval správanie jeho zamestnancov. Mnohí zo zamestnancov si vďaka vyššiemu príjmu mohli dovoliť nové auto, kúpiť dom, alebo založiť si rodinu. Za tento skutok boli svojmu šéfovi nesmierne vďační. A to sa ukázalo aj na na ich pracovnom nasadení.

„Som vďačný, že môžem pracovať s týmto skvelým tímom. Dokážem im tak vykompenzovať hodnotu, ktorú prinášajú pre našu komunitu,“ povedal Dan.

Jeho tržby vo firme po zvýšení platu vzrástli o viac ako dvojnásobok

Riaditeľ zvýšil minimálnu mzdu všetkým zamestnancom na 70-tisíc dolárov ročne a svoju výplatu si výrazne okresal. Všetky svoje úspory dal do firmy a predal svoje dva domy. Taktiež prijal nových zamestnancov, čo sa mu po rokoch odzrkadlilo aj na tržbách. Namiesto pôvodných 3,8 miliardy dolárov ročne teraz firma zarába 10 miliard dolárov ročne. Informoval o tom portál Novinky.cz. Danova spoločnosť tak môže ísť príkladom pre všetky firmy. Po ohlásení skvelých výsledkov sa k nemu dostávajú stovky nových životopisov. Kto by predsa nechcel v takejto štedrej firme pracovať.