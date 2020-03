TASR

Bežcov olympijskej štafety čakajú zdravotné kontroly

Na snímke olympijská pochodeň pre Letné olympijské hry 2020 v Tokiu — Foto: TASR/AP

Tokio 4. marca (TASR) - Organizátori OH 2020 v Tokiu predstavili prvú sériu pripravovaných opatrení, ktoré by mali pri štafete s olympijskou pochodňou obmedziť riziká šírenia nákazy koronavírusom. Bežcov čaká dôkladné monitorovanie ich zdravotného stavu, fanúšikovia sa musia pripraviť na obmedzený prístup na akcie.

Podobné opatrenia zverejnili už v utorok grécki organizátori slávnostného zapálenia ohňa pri tradičnej ceremónii, ktorá je na programe budúci týždeň v antickej Olympii. Divákov nepustia na generálku 11. marca, obmedzený je aj počet akreditácií pre médiá.

Po týždňovom putovaní Gréckom odovzdajú štafetu s olympijským ohňom 19. marca tokijským usporiadateľom. Na území Japonska odštartuje svoju cestu 26. marca. Do slávnostného otvorenia OH 2020 24. júla na štadióne v Tokiu by mala zavítať do všetkých 47 prefektúr. Informoval o tom portál espn.co.uk.