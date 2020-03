TASR

Tipsport liga: Trenčania potvrdili formu aj v Košiciach, chcú štvrté miesto

Plný počet 12 bodov z uplynulých 4 zápasov.

Na snímke gólová radosť hráčov Trenčína — Foto: TASR/František Iván

Trenčín 4. marca (TASR) - Plný počet 12 bodov z uplynulých 4 zápasov. Lichotivá bilancia zdobí hokejistov Dukly Trenčín, ktorí sa v nadstavbovej časti Tipsport Ligy snažia o 4. priečku. Tá by okrem iného znamenala úvodné dva zápasy play off na domácom ľade.

„Chceme začínať doma,“ priznal útočník Lukáš Paukovček. Práve on sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve „vojakov“ na ľade Košíc 3:0. V 5. kole nadstavbovej časti potvrdili výbornú formu a po Poprade, Slovane Bratislava i Zvolene zdolali ďalšieho silného súpera.

Nakopol ich gól do šatne

„V úvode zápasu sme ustáli tlak Košičanov, ktorí boli v prvej tretine výrazne aktívnejší než my. Na nášho brankára smerovalo veľa striel, ale podržal nás. To rozhodlo. Gól do šatne v závere prvej tretiny nás nakopol, tam sa to lámalo,“ poznamenal Paukovček.

Na snímke vpravo brankár Andrej Košarišťan (Košice), uprostred Samuel Krajč (Trenčín) Foto: TASR/František Iván

Trenčania sa v Košiciach prezentovali koncentrovaným výkonom a ich organizovaná hra bola veľkou prekážkou domácich. Ustáli viacero šancí súpera a keď sa dostali do vedenia 2:0, boli na koni. V defenzívnej činnosti spravili iba minimum chýb a brankárovi Michalovi Valentovi pomohli k štvrtému čistému kontu v sezóne, druhému po sebe.

Košice svoje šance nevyužili

Počas zápasu predviedol niekoľko náročných zákrokov, v jeho bránkovisku to „horelo“ aj v úplnom závere. „Úprimne povedané, mrzelo by ma, keby som na konci inkasoval, hoci by to už asi nič neriešilo. Som rád, že mi spoluhráči pomohli k čistému kontu. Teraz bude dôležité, aby sme všetci spoločne správne načasovali formu na zápasy play off,“ uviedol Valent.

Ich bilancia za uplynulé štyri zápasy je stopercentná, v tomto ukazovateli im konkurujú iba Banskobystričania, ktorí za spomínané obdobie získali o jeden bod menej. „Po zraneniach sa nám vrátili viacerí hráči a v Košiciach sme nastúpili takmer kompletní. Keď sa nám budú vyhýbať zranenia a budeme takto hrať aj v ďalších zápasoch, tak budeme úspešní. V play off chceme začínať doma, preto teraz bojujeme o štvrtú priečku. Každý bodík môže rozhodnúť,“ dodal Paukovček.