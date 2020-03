V 70-tke začala mať zdravotné problémy. Rozhodla sa, že zmení svoj život a dnes môže byť inšpiráciou pre každého

Klaudia Fiolová

Joan MacDonald inšpiruje svojou skvelou premenou ženy na celom svete.

73-ročná Joan zhodila 28 kilogramov za 3 roky — Foto: Instagram/trainwithjoan

ONTARIO 4. marca - Nikdy nie je neskoro na to, aby ste svoj život zmenili k lepšiemu - bez ohľadu na vek. 73-ročná Joan MacDonald je toho živým príkladom. Pred tromi rokmi mala vážne zdravotné problémy, ale vďaka aktívnemu životu sa jej podarilo niečo neuveriteľné.

Dnes má na svojom Instagrame viac ako 420-tisíc sledovateľov a jej fantastická premena inšpiruje ženy na celom svete.

Úžasná premena 73-ročnej babičky. — Foto: Instagram/trainwithjoan

Vďaka dcére sa jej život zmenil od základov

Pred tromi rokmi mala Joan zdravotné problémy a brala lieky. Jej dcéra, ktorá je inštruktorkou jogy, sa už na jej stav nevedela pozerať. Svoju mamu poprosila, aby sa zamyslela nad tým, tým životným štýlom žije. Navrhla jej, aby sa prihlásila do online programu, ktorý otvorila pre ženy, ktoré chcú schudnúť. Ona s tým súhlasila a jej život nabral úplne iný smer.

Joan je dôkazom toho, že všetko sa dá bez ohľadu na vek. — Foto: Instagram/trainwithjoan

„Naučila som sa využívať mobilné aplikácie na rôzne cvičenia, nastavila som si jedálniček a začala som chodiť do fitka. Poviem vám, že to nebolo ľahké a veľakrát som aj vyronila slzu. Nikdy som to však nevzdala. Povedala som si, že hoci zmena príde pomaly, budem v tom pokračovať,“ píše Joan na svojom blogu. A hoci zmena nenastala hneď, pokračovala v trénovaní a začala sa cítiť lepšie vo vlastnej koži.

Ani vo sne ju nenapadlo, že raz bude inšpirovať ostatné ženy

To, čo sa začalo ako premena, sa stalo jej životným štýlom. Keď na sebe uvidela prvé pokroky, hnalo ju to ďalej. „Dala som sa na celú premenu len kvôli tomu, aby som si zlepšila zdravie. Dnes už neberiem žiadne lieky a cítim sa perfektne,“ prezradila Joan.

Zhodila 28 kilogramov a chce pokračovať v aktívnom živote. Už to nie je pre ňu utrpením, čas strávený cvičením si totiž užíva.