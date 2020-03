Klaudia Fiolová

Dnes o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slovenská študentka Tereza už čoskoro nastúpi na Cambridge. Jej výskum chcú dokonca publikovať

Šikovná Slovenka sa učí od popredných profesorov, ktorí patria medzi svetové špičky v oblasti vedy a medicíny.

Šikovná Slovenka sa chce uplatniť v oblasti výskumu — Foto: Archív: Tereza Rattajová

BRATISLAVA 4. marca - Tereza Rattajová je šikovná Slovenka, ktorá si našla uplatnenie v zahraničí. Snaží sa zdokonaliť v oblasti medicíny a podľa jej slov práve v Anglicku má možnosť učiť sa od tých najlepších profesorov. Už na jeseň nastúpi na poprednú Cambridgeskú univerzitu a jej výskum plánujú publikovať.

Prečo ste sa rozhodli študovať na poprednej Cambridgeskej univerzite?

Momentálne dokončujem svoje bakalárske štúdium v Londýne na univerzite UCL (University College London) v odbore biochemické inžinierstvo a vývoj liekov s biznisovou aplikáciou. Na túto univerzitu som sa rozhodla ísť preto, lebo sa tam koncentruje svetová špička, čo sa týka výskumu. To isté platí aj pre Cambridgeskú univerzitu, kde učia ľudia, ktorí sú najlepší v odbore. Na tejto univerzite začnem štúdium MPhil v októbri.

Vďaka výskumu sa jej podarilo dostať na svetoznámu univerzitu

Bolo ťažké dostať sa na túto univerzitu?

Nebolo to ľahké, keďže konkurenciu tvoria väčšinou najlepší študenti z celého sveta, a preto sa treba niečím odlíšiť. Pre mňa to bol môj výskum, ktorý som začala ešte v júni v minulom roku a trvá dodnes. Celý život som sa učila v angličtine, čiže tento aspekt bol pre mňa oproti ostatným zahraničným študentom určite výhodou. Od materskej školy som navštevovala BISB (British International School Bratislava), kde som študovala v angličtine. Vďaka štúdiu na medzinárodnej škole som bola pripravená uchádzať sa o štúdium v zahraničí. Namiesto slovenskej maturity som tam absolvovala medzinárodnú maturitu IB (International Baccalaureate), ktorá je celosvetovo uznávaná aj najlepšími univerzitami. Táto škola poskytuje prvotriedne vzdelanie založené na anglických osnovách pre deti od 3 do 18 rokov a je akreditovaná Ministerstvom školstva SR.

Čo vám prinieslo zahraničné štúdium?

Štúdium v Londýne mi dalo nielen špičkové vzdelanie v oblasti výskumu, ale spoznala som aj mnoho skvelých ľudí mimo môjho odboru. Profesori na UCL sú celosvetovo uznávaní odborníci a je veľmi motivujúce pracovať s takýmito ľuďmi. Vyžadovali od nás náš čas a štúdium nebolo len o tom, aby sme si „odsedeli“ hodiny, ale aby sme venovali veľa času na prax. Čakali od nás hlavne výsledky.

Tereza sa venuje regeneratívnej medicíne a so svojim tímom pracuje na vlastnom výskume — Foto: Archív: Tereza Rattajová

Tereza sa venuje regeneratívnej medicíne a so svojim tímom pracuje na vlastnom výskume — Foto: Archív: Tereza Rattajová

Tereza sa venuje regeneratívnej medicíne a so svojim tímom pracuje na vlastnom výskume — Foto: Archív: Tereza Rattajová

Tereza sa venuje regeneratívnej medicíne a so svojim tímom pracuje na vlastnom výskume — Foto: Archív: Tereza Rattajová

Jej výskum plánujú publikovať

Mali ste okrem štúdia možnosť vyskúsať si aj vedeckú prácu?

Minulý rok som dostala štátny grant na výskum v oblasti kmeňových buniek, čo mi výrazne pomohlo v tom, aby som sa dostala na poprednú Cambridgeskú univerzitu.

Čo tento výskum vlastne obsahuje?

Pracovala som v malom tíme na zefektívňovaní diferenciácie kmeňových buniek na pankreatické, čo vytvára základy pre ďalšie výskumy ochorení pankreasu, napríklad cukrovku alebo rakovinu. Spočívalo to v práci v laboratóriu a pestovaní indukovaných pluripotentných kmeňových buniek, na ktorých som postupne vykonávala rôzne experimenty a snažila sa nájsť optimálny spôsob ich diferenciácie tým, že som do nich pridávala rôzne zložky. Bohužiaľ, podpísala som dôverný dodatok a nemôžem opísať presný postup, keďže nás pravdepodobne čaká publikácia.

Ako vnímate pracovné prostredie vo Veľkej Británii? Je tam veľký rozdiel v porovnaní so Slovenskom?

Pracovné prostredie v Anglicku je určite pestrejšie, pretože je tu veľa ľudí z rôznych kútov sveta. Každý pochádza z inej krajiny, má inú perspektívu. Ja to vidím aj v mojom výskumnom tíme, že sme rôznorodí.

Plánujete sa vrátiť na Slovensko?

Chcela by som sa venovať komercializácii nových terapií v oblasti regeneratívnej medicíny a myslím si, že to má väčší potenciál v zahraničí ako na Slovensku. Regeneratívna medicína sa v posledných rokoch veľmi rozvinula a zaoberá sa vrátením funkcie orgánom a tkanivám, čiže sa bude dať aplikovať na zatiaľ nevyliečiteľné choroby. Na Slovensko sa ale časom určite chcem vrátiť, možno práve tu začať robiť niečo v tejto oblasti a aj tak prispieť k rozvoju krajiny.