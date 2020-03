TASR

NBA: Brooklyn v Bostone zmazal obrovské manko, Caris LeVert sa blysol 51 bodmi

Basketbalisti Brooklynu Nets vyhrali v noci na stredu v zámorskej NBA na palubovke Bostonu Celtics 129:102 po predĺžení.

Caris LeVert z rooklynu (vľavo) skóruje cez Daniela Theisa z Bostonu — Foto: TASR/AP

New York 4. marca (TASR) - Basketbalisti Brooklynu Nets vyhrali v noci na stredu v zámorskej NBA na palubovke Bostonu Celtics 129:102 po predĺžení. Hostia dokázali v zápase zmazať až 21-bodové manko a ukončili sériu štyroch prehier.

Hrdinom stretnutia bol Caris LeVert, ktorý potiahol Nets k triumfu 51 bodmi, čím si vylepšil kariérne maximum. Z toho 37 bodov dosiahol vo štvrtej štvrtine a predĺžení. „Bolo to veľké, podarilo sa mi dať niekoľko jednoduchých bodov. V druhej štvrtine som myslel na to, že som dal iba dva koše a v tretej nič. Vedel som, že ak sa mi podarí vrátiť do hry, máme šancu,“ povedal LeVert podľa agentúry AP.

Lakers zdolali oslabenú Philadelphiu

Hráči Los Angeles Lakers zdolali na svojej palubovke Philadelphiu 120:107. Anthony Davis sa na triumfe podieľal 37 bodmi a 13 doskokmi. LeBron James pridal 22 bodov a štrnásťkrát asistoval.

Hosťom chýbali zranené opory Joel Embiid, Ben Simmons a Josh Richardson, napriek tomu si James cenil dôležité víťazstvo: „Už sme prehrali s podobne oslabenými tímami. Aj keď absentujú hviezdy, treba si uvedomiť, že všetci, ktorí hrajú, majú úroveň NBA.“

Aj bez trénera Gregga Popovicha hráči San Antonia vyhrali v Charlotte 104:103. Ich kormidelník vynechal duel z osobných dôvodov.