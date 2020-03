TASR

Dnes o 09:59 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Liga národov: Slovákom vyžrebovali Česko, Škótsko a Izrael

Slovenská futbalová reprezentácia sa v 2. skupine B-divízie Ligy národov 2020 stretne s Českom, Škótskom a Izraelom.

Na snímke český tréner futbalovej reprezentácie SR Pavel Hapal — Foto: TASR/Jakub Kotian

Amsterdam 3. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa v 2. skupine B-divízie Ligy národov 2020 stretne s Českom, Škótskom a Izraelom. Rozhodol o tom utorňajší žreb v Amsterdame, pri ktorom Slovensko figurovalo v treťom výkonnostnom koši svojej divízie.

Bývalý holandský reprezentant Rafael van der Vaart prisúdil Slovákom z prvého koša reprízu derby s Čechmi, z druhého Škótov a zo štvrtého Izraelčanov. „Pre mňa to okorenilo Česko, takže to bude odveta za predchádzajúce súboje v Lige národov, kde sme prehrali oba zápasy. Je to čerešnička na torte, skupina je náročná, ale Slovensko má skúsenosť so všetkými troma súpermi. Asi mi to nebude nikto veriť, ale skupinu som uhádol do jedného, samozrejme, radšej by som to vymenil za postup na majstrovstvá Európy. Všetci súperi sú ťažkí, Česko nás dvakrát zdolalo, veríme, že dokážeme uspieť,“ povedal český tréner SR Pavel Hapal na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Česku máme čo vracať

Ten v holandskej metropole zastupovali aj prezident Ján Kováčik, viceprezident pre reprezentácie Karol Belaník a generálny sekretár Peter Palenčík. „Myslím si, že to bude mať opäť náboj, máme Česku čo vracať. Určite to bude zaujímavé. Česko sa žrebovalo z prvého koša, ale dúfam, že tentoraz budeme úspešnejší a všetkých prekvapíme,“ dodal Kováčik.

Škótsko bolo protivníkom Slovenska v kvalifikácii svetového šampionátu 2018. „Poznáme ich, na jeseň 2016 sme doma vyhrali trojgólovým rozdielom, v Glasgowe sme nešťastne prehrali. Dostali sme zaujímavú, ťažkú skupinu. Tak ako v prvom ročníku Ligy národov, aj teraz sme dostali Česko. Minule sme proti našim bratom prehrali oba zápasy. Teraz im to môžeme odplatiť. Izrael je pre mňa neznámy. Máme svoju silu, v skupine sa pobijeme o čo najlepší výsledok,“ povedal kapitán Marek Hamšík na svojom oficiálnom webe.

Atraktívne skupiny A-divízie

Obhajcovia trofeje z Portugalska budú hrať v 3. skupine najsilnejšej A-divízie s Francúzskom, Švédskom a Chorvátskom. Portugalsko a Francúzsko si zmerajú sily aj v skupinovej časti tohtoročných majstrovstiev Európy.

„Liga národov je zlepšenie v porovnaní s prípravnými duelmi. Odohrajú sa veľké zápasy, čaká na nás skvelá konkurencia v súťaži, ktorá bola veľmi zaujímavá v prvom ročníku,“ uviedol francúzsky tréner Didier Deschamps.

V 1. skupine „áčka“ na seba narazia Holandsko, Taliansko, Bosna a Hercegovina a Poľsko, v 2. Anglicko, Belgicko, Dánsko a Island, vo 4. Švajčiarsko, Španielsko, Ukrajina a Nemecko.

Vyžrebovanie nájdete na poslednej strane!