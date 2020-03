Klaudia Fiolová

Dnes o 10:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Len 26-ročný slobodný otecko hviezdi v NHL. Hoci má rozbehnutú kariéru, dcéra je uňho na prvom mieste

Pontus, iba 26-ročný hokejista, si našiel rovnováhu medzi výchovou dcéry a kariérou.

Mladý hokejista Pontus Åberg s dcérkou — Foto: Instagram/pontusaberg

TORONTO 4. marca - Pontus Åberg je 26-ročný hokejista, ktorý má rozbehnutú skvelú kariéru v NHL. Kým jeho mladí spoluhráči si užívajú život a hodnoty majú často nastavené inak, on má v prioritách jasno. Na prvom mieste je pre neho jeho dcérka Molly.

Život sa točí okolo dcéry a hokeja

Mladý Švéd to na ľade naozaj vie. Niet divu, že sa o neho bijú rôzne kluby. On v tom má však jasno. Vybral si ten tím, pri ktorom nemusí veľa cestovať a kde môže chodiť na zápasy aj jeho dcérka. Momentálne hrá za Toronto Maple Leafs, takže sa rozhodol spolu s Molly odsťahovať do kanadského Toronta.

„Môj život sa točí okolo mojej dcéry a hokeja,“ povedal hokejista v rozhovore pre portál Sportsnet. Ako prezradil, keď je s ňou, tak sa venuje výlučne jej a hoci mu niekedy volá aj manažér tímu, nezdvihne to vždy hneď na prvýkrát.

Pontus si vybral tím, pri ktorom nemusí toľko cestovať

Keď má tím sústredenie alebo slobodný otecko musí odísť od dcéry na pár dní, podporuje ho jeho mama, ktorá sa do Kanady prisťahovala zo Švédska, odkiaľ hokejista pochádza. Annethe vtedy dáva na malú Molly pozor. „Moja matka mi pomáha, keď som na cestách, alebo keď si potrebujem oddýchnuť pred zápasom,“ hovorí Pontus.

Molly sa v Toronte veľmi páči a užíva si sneh. Talentovaný hráč všetky zážitky s dcérou poctivo zaznamenáva aj na fotkách a zverejňuje ich aj na svojom Instagrame.

Molly sa chce naučiť korčuľovať ako jej otec

„Bez ohľadu, či sa nám podarí vyhrať zápas alebo nie, moja dcéra sa vždy teší. Vďaka nej nie som nikdy sklamaný a jej úsmev pre mňa znamená všetko,“ povedal hokejista. Molly sa už učí korčuľovať a svojho otca prosí, aby ju na ľad bral častejšie.

Hoci ešte veľakrát padá a nemá takú stabilitu, vyzerá to tak, že ju to veľmi baví. „Ona vie, že sa viem dobre korčuľovať, však ma vidí na každom zápase. Preto ma neustále prosí, aby som ju to naučil,“ prezradil hrdý otecko.