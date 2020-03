Tipsport liga: Banská Bystrica uspela v derby, zahanbujúca prehra Slovana

TASR

Hokejisti HC‘05 iClinic Banská Bystrica potvrdili post lídra Tipsport Ligy.

Bratislava 3. marca (TASR) - Hokejisti HC‘05 iClinic Banská Bystrica potvrdili post lídra Tipsport Ligy. V dueli 5. kola nadstavbovej časti v skupine o 1.-6. miesto vyhrali v derby na ľade HKM Zvolen 2:1 a dosiahli už šiesty triumf v sérii.

Úradujúci majster má na dosah Pohár Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti. Päť kôl pred koncom nadstavbovej časti má na čele tabuľky už 12-bodový náskok pred druhým Slovanom Bratislava. „Belasí“ pokračujú v nevýrazných výkonoch, v utorok podľahli domácemu Popradu hladko 0:5 a utrpeli už štvrtú prehru za sebou.

„Kamzíci“ sa vďaka víťazstvu posunuli na štvrtú priečku. Možnosť preskočiť bratislavský tím v tabuľke nevyužili tretie Košice, ktoré prehrali doma s Trenčínom 0:3. Brankár Dukly Michal Valent dosiahol štvrté čisté konto v sezóne.

V skupine o 7.-12. miesto zaváhali všetky tri tímy bojujúce o dve miestenky do play off. Siedme Michalovce nevyužili šancu odskočiť svojim súperom, keď prehrali v Nových Zámkoch 2:4. Miškovec nestačil doma na Detvu, triumf hostí 3:2 zariadil hetrikom Rastislav Gašpar.

Nitra si skomplikovala situáciu, keď prehrala na ľade MAC Újbuda 3:4. Víťazný gól maďarského tímu a svoj druhý v zápase strelil 91 sekúnd pred koncom Tomáš Klempa. Nitra je v tabuľke naďalej na deviatej priečke, na ôsmy DVTK stráca stále tri body.

Skupina o 1.-6. miesto

Banská Bystrica si zo Zvolena vezie tri body

Zvolen mal výborný vstup do zápasu. Vytvoril si tlak i šance. Beskorowany zasahoval najprv po strele Thompsona pri ľavej žrdi, následne mal Betker odkrytú bránku, ale gólman Bystrice sa stihol vrhnúť a puk vyraziť, vzápätí ho v tutovke neprehodil Mráz. V piatej minúte Corrin z kruhu mieril do žŕdky. O pár sekúnd na to sa Tibenský nepresadil zblízka z dorážky.

Hostia vyslali prvú nebezpečnejšiu strelu až v dvanástej minúte, z medzikružia zakončoval mladý Sarvaš, ale Tomek bez väčších problémov zakročil. Hra sa potom vyrovnala a megašancu mal na bystrickej hokejke po zle odrazenom puku od mantinelu Mlynarovič. Netrafil však z troch metrov úplne prázdnu bránku. Na opačnej strane sa pekne predral dopredu Trotter, ale sám pred Beskorowanym neuspel.

Na začiatku druhej tretiny mohol otvoriť skóre zvolenský legionár Thompson, zblízka sa mu to neporadilo. Banskobystričania hrali potom dve presilovky v rade, už v tej prvej si vytvorili tlak. Bartánus z kruhu takmer prestrelil Tomeka, ktorý potom dobre zasahoval pri dobrých možnostiach Hickmotta a Hohmanna.

Kapituloval napokon v 31. minúte. Bubela rýchlo vnikol do útočného pásma, na milimeter presne prihral k vzdialenejšej žrdi Stupkovi a ten sa nemýlil – 0:1. O minútu na to bolo 0:2. Tentoraz peknú individuálnu akciu predviedol Mlynarovič, dostal sa do medzikružia a hoci bol medzi tromi zvolenskými hokejistami v zovretí, parádne zakončil švihom a puk poslal do ľavého horného rohu.

Domáci sa snažili znížiť, vytvorili si šance, v brejkoch Mráz a Thompson, druhý menovaný zakončoval aj z medzikružia, ale Beskorowany bol proti. Na opačnej strane sa Bubela predral šikovne dopredu, ale pred Tomekom pohorel. Stav sa napokon menil tri sekundy pred prestávkou. Zvolen hral prvú presilovku a po prihrávke Trottera sa presadil v predbránkovom priestore Thompson – 1:2.

V tretej tretine si vytvorili „bryndziari“ prevahu, prezentovali sa niekoľkými pološancami. V 47. minúte nebezpečne vystrelil Petran od modrej čiary a gólman HC "05 si skoro sám zrazil puk do vlastnej bránky. Zblízka sa neskôr nepresadil Zuzin a domáci nevyužili ani presilovku

V 55. minúte sa v oslabení rútil Zuzin sám na bránku, no Beskorowanyho nepokoril. Ten bol v závere v plnej permanencii, čelil tam niekoľkým nebezpečným situáciám, no podržal svoj tím, takže Banská Bystrica mohla zaknihovať šiestu výhru v rade.